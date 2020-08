Szegeden lesz az év nemzetközi versenye – világkupa magyarokkal

Hétfőtől szerdáig tartott a felnőttek országos kajak-kenu bajnoksága Szolnokon. Hüttner Csaba szövetségi kapitány a szövetség honlapján értékelt. Kicsit hazahúzva: egykori válogatott kenusként megemlíthette volna a Dunaferr SE remeklését, a kilenc aranyérmüket...

Hüttner Csaba azt mondta, mindenkit meglepett, hogy Kopasz Bálint kikapott szerdán Varga Ádámtól a szolnoki kajak-kenu országos bajnokságon, a kajak egyesek 1000 méteres versenyében. A felnőttek szövetségi kapitánya hozzátette, szerinte ez a vereség erősíteni fogja a világbajnokot, és magabiztosabbá teszi a KSI fiatal tehetségét is.

– Természetesen ezt az évet nem lehet úgy kezelni, mint egy olimpiai vagy világbajnoki esztendőt, mindenki kicsit lazábban vette a felkészülést – fogalmazott az M1 aktuális csatornán a szakember. – Azt tudtuk, hogy Ádám nagyon jó formában van, és mindkét versenyző világszínvonalú időt evezett, csupán minimális volt a különbség kettőjük között.

A háromnapos ob legeredményesebb versenyzője a hét aranyérmet szerzett Csipes Tamara volt (a dunaújvárosi Hajdu Jonatán hatot – a szerk.). Csipessel kapcsolatban Hüttner elmondta: már az edzésversenyeken is bizonyította, hogy jó formában van, jó időket ment egyesben és Medveczky Erikával párosban, szerinte az is biztató, hogy a fiatalok is jó teljesítményt nyújtottak.

Az idény egyik felfedezettje az Adolf Balázs, Fejes Dániel kenus duó volt, amely az összes nyári edzésversenyt megnyerte 1000 méteren, majd a magyar bajnokságon sem akadt legyőzőre.

„Miután az olimpiát elhalasztották, átírtuk a válogatási elveket, s ez a kettős, amely kiemelkedett a mezőnyből, megkapja a lehetőséget a kvótaszerzésre. Indulnak a szeptemberi, szegedi világkupán is. Úgy látom, lépésről lépésre egyre jobbak, alázatosak is, bízom benne, hogy jövő tavasszal sikerül kiharcolniuk a tokiói indulási jogot az országnak” – mondta Hüttner Csaba.

A szakember hangsúlyozta: a koronavírus-járvány által megcsonkított szezonban egyértelműen a szegedi vk lesz az év csúcspontja, remélik, hogy a nemzetközi élmezőny elküldi a versenyzőit.