Szavaztak és összeállt a legjobb hatos

A Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezete a 2019/2020-as szezonban második alkalommal írta ki All Star-szavazását. A voksolás lényege, hogy a játékosok döntik el, kik a szezon legjobb magyar jégkorongozói. A résztvevők két fordulóban választják ki a csapat tagjait.

Az első körben online kérdőívet kellett kitölteni, amelyben minden szavazásra jogosult sportoló szabadon voksolhatott bármely magyar csapatban játszó bármely magyar társára.

A második körbe jutott játékosok névsora, kapusok: Arany Gergely, Hetényi Zoltán, Rajna Miklós, hátvédek: Kiss Dániel, Pozsgai Tamás, Stipsicz Bence, Varga Arnold, csatárok: Galanisz Nikandrosz, Magosi Bálint, Nagy Gergő, Sofron István, Terbócs István, Vas János.

A második fordulóban e kérdőív eredményeinek összesítését követően a legtöbb szavazatot kapott játékosok közül lehetett voksolni az All Star-csapat egy kapusára, két hátvédjére és három csatárára. A jegkorongblog.hu a napokban közölte a magyar hokisok körében népszerű szavazás végeredményét.

A 2020-as magyar All Star-csapat névsora a következő: Hetényi Zoltán (kapus) – Stipsicz Bence, Pozsgai Tamás – Galanisz Nikandrosz, Nagy Gergő, Terbócs István.

A voksolás érdekessége, hogy a 2018/2019-es szezonhoz képest Hetényi Zoltán megőrizte elsőségét a kapuban, csakúgy mint a két kiváló hátvéd, Stipsicz és Pozsgai is.

A csatársorba azonban három „új” név került, hiszen tavaly, a szezon végén Magosi Bálint, Vas János és Hári János gyűjtötte be a kollégák legtöbb szavazatát.