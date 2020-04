Szabó Edina tíz év után távozott az érdi klubtól

Nem tudnak megfizethetetlen csapatot fenntartani

Szabó Edina tíz év után távozott az Érd női kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról. „Az Érdi Sport Kft. finanszírozási feltételei a jövőben megváltoznak. Ezért nemcsak a profi játékosokkal, de – szakmai döntés alapján – az edzőpárossal is szétválnak útjaink” – áll közösségi oldalukon megjelent keddi közleményben. „Minden körülményt figyelembe véve, nem tudunk, és nem is akarunk a jövőben többségében külföldi és költséges hazai játékosokból álló, megfizethetetlen csapatot fenntartani. Ezt a veszélyhelyzet kialakulása miatt változó piaci körülmények és a kézilabdacsapatot fenntartó önkormányzat forrásai sem teszik többé lehetővé” – áll a közleményben.

A cég leszögezte, a csapat a továbbiakban is az élvonalban szerepel, a rövid távú cél pedig a klub működésének stabilizálása, a rendelkezésre álló pénzeszközök racionális és takarékos felhasználása, valamint az újrakezdés előkészítése. Szabó Edina április 15-én jelentette be, hogy anyagi okok miatt az érdiek felnőttkeretének minden tagjával közös megegyezéssel szerződést bontottak.

vezető képünk archív