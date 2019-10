Szabadság Kupa és Suli Foci Bajnokság

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontosnak tartja, hogy nemzeti ünnepnapunkon is mozgásra ösztönözze a város amatőr sportolóit és egy pillanatra megemlékezzünk, tisztelegjünk az 1956-os bajtársaink, hőseink előtt, akik életükkel fizettek a magyar szabadság kivívásáért. Fontos információ, hogy a nevezés csak az ürlap kitöltésével és a nevezési díj befizetésével együtt érvényes!

I. Forduló – Suli Foci Bajnokság (III. és IV. Csoport) 2019/2020. évad

Esemény ideje: 2019. október 24. csütörtök 08:00 Újra pattog a labda a Suli Foci Kupán!

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Gyermek és Ifjúsági bizottsága tavaly indította útjára a Suli Foci Kupát a dunaújvárosi és környékbeli általános iskolás csapatok számára. Idén is 4 korcsoportban küzdhetnek meg a csapatok a Suli Foci kupán. A 2019/2020 bajnoki évben 2 alkalommal írjuk ki korcsopotonként a kupát.A legtöbb pontot elérő két csapat vehet részt a Szuper-döntőn és küzdhet meg a fődíjért, amely idén is egy garnitúra szerelés. A dicsőség mellé pedig a vándorserleg birtokosa is lesz egy évig!

További információ a rendezvényről

Korcsoport: III. és IV. korcsoport

Időpont: 2019. október 24. csütörtök 08:00 óra

Regisztráció leadása határideje: 2019. október 10. csütörtök

Helyszín: Dunaújváros Duna Sor,Panoráma úti Sportcentrum

Főtámogató: DMJV Önkormányzata

Támogató: KisKohász Vendéglő Dunaújváros

Rendező: Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség

Menetrend: https://dlsz.hu/i- fordulo-suli-foci-bajnoksag- iii-es-iv-csoport-2019-2020- evad