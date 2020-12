Svájcon belül vált klubot a kézilabdázó Császár Gábor

Császár Gábor 247-szeres válogatott kézilabdázó a Kadetten Schaffhausen csapatától az ugyancsak svájci GC Amicitia Zürich együtteséhez igazol jövő nyáron.

A Kadetten honlapjának hétfői híradása szerint a vezetőség és a 36 éves játékos úgy döntött, hogy nem hosszabbítanak szerződést.

Új klubjának honlapja szerint a sokoldalú irányító a svájci kézilabda egyik meghatározó alakjává vált az elmúlt években és jelentős tapasztalattal érkezik majd Zürichbe. Szerződése három évre szól.

A váltásról Császár Gábor elmondta, olyan csapatot keresett, ahol segíthet „felépíteni valamit”. „Az Amicitia Zürich komoly hagyományokkal rendelkezik, és az elmúlt években megalapozta, hogy visszatérhessen korábbi sikereihez. Fizikálisan és mentálisan is készen állok az új kihívásra” – nyilatkozta.

Philip Hohl klubelnök kijelentette, a magyar kézilabdázó világszínvonalú játékra képes, és minden bizonnyal hozzásegíti majd az előrelépéshez a csapatot.

Tom Heer sportigazgató elmondta, a játékos már elvégzett egy sportmenedzser-képzést Budapesten, Svájcban pedig edzőnek készül, az együttműködésük tehát a visszavonulása után is folytatódhat majd.

A Kadetten 2005 óta 11 alkalommal nyerte meg a svájci bajnokságot, az Amicitia Zürich 1987-ben, 1988-ban, 1989-ben, 2008-ban és 2009-ben végzett az első helyen.

Császár Gábor 2001-ben a Dunaferr SE csapatában mutatkozott be a magyar bajnokságban, majd a dán Viborg, a spanyol TEKA Santander és a francia Chambéry Savoie együttesében szerepelt. Ezt követően hazatért a Veszprém csapatába, 2013-ban viszont a Paris Saint-Germainhez igazolt. A Kadetten Schaffhausenhez 2015 februárjában csatlakozott.

A magyar válogatottban 2004 és 2019 között 247 mérkőzésen 845 gólt szerzett, és tagja volt a 2004-es athéni, valamint a 2012-es londoni olimpián negyedik helyezett csapatnak is.

MTI