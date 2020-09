St. Pierre ismerősöket is talál az Acélbikáknál

Az NHL-ből Dunaújvárosba. Tegnapelőtt ez is megtörtént, persze a történet nem teljesen így igaz. De tény, a dunaújvárosi jégkorong életében Martin St. Pierre az első, aki pályafutása során a világ legerősebb bajnokságában, az észak-amerikai ligában (NHL) pályára lépett.

Dunaújváros

Az NHL-ben a Chicago Blackhawskban, a Boston Bruinsban, az Ottawa Senatorsban és Montreal Canadiensben szerepelt. A világ második számú bajnokságában, az orosz bázisú KHL-ben is játszott a kazah Barys Astanában, olyannyira, hogy kazah állampolgárságot kapott, és a kazah válogatottban a világbajnokság A-csoportjában is szerepelt.

St. Pierre számára nem ismeretlen a magyar hoki, hiszen a kazah válogatottal játszott a magyar ellen, sőt, tavaly légióskodott a DVTK Jegesmedvék szlovák extraligás csapatában is. A bajnokságot a szlovák hoki zászlóshajójánál, a Slovan Bratislavánál fejezte be, ahol huszonegy meccsen tizennyolc pontot szerzett.

Megjegyzendő, hogy Martin St. Pierre jégkorongozott a finn első osztályban is, sőt, az EC Salzburg jégkorong EBEL-bajnoknak is mondhatja magát.

St. Pierre szerződtetéséről ifjabb Azari Zsolt tájékoztatta lapunkat, aki a DAB csapatkapitánya, de holtszezonban sportigazgatóként is működik. – St. Pierre-t a DVTK korábbi hokisa, a kanadai–magyar kettős állampolgárságú Jesse Dudás ajánlotta. A vírus miatt jégkorongban egy kicsit megváltozott a helyzet, több csapat anyagi helyzete megromlott, volt, amelyik csődbe is ment, ezért lementek az árak, fordult a kocka, nem a játékosok irányítanak, hanem a csapatok. Szerencsénk is volt, de nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen kaliberű játékos nálunk szerepel majd.

St. Pierre nem lesz mindenki számára idegen Dunaújvárosban, hiszen ismeri Dave Legert, a Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzőjét, és ami még érdekes, vagy talán fontos információ, hogy 2010-ben az AHL-ben (az NHL „tartalék” bajnoksága) a Binghamton Senatorsban együtt játszott a DAB kulcs­emberével, a kanadai–magyar kettős állampolgárságú Dansereau Keegannal. Abban az évben St. Pierre 77 meccsen 72 pontot szerzett. Ezt várják itt is tőle.