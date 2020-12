Sporttörténelem, Kovács Zsófia kétszeres Európa-bajnok lett!

Soha nem látott sporttörténelmi siker született vasárnap a magyar női tornasport életében a törökországi Európa-bajnokságán. A Dunaferr SE versenyzője, Kovács Zsófia ugrásban és fele­más korláton is Európa-bajnoki címet szerzett a szerenkénti finálékban, így a magyar női torna történetében Kovács az első kétszeres Európa-bajnok. Székely Zója is fantasztikusan teljesített, felemás korláton ezüstérmes lett, és ezzel is történelmet írtak Kovácsék, hiszen két magyar tornásznő még soha nem állt dobogón egyszerre kontinensviadalon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mirsan

A szombati csapat­bronz­érem után még a siker bűvöletében úszó magyar tornászlányoknak a szerfinálékra kellett koncentrálniuk, hiszen a 33. Európa-bajnokság utolsó napjának záró attrakciója Törökországban a női szerenkénti finálé volt.

A magyar felnőttek hat döntős helyezést harcoltak ki maguknak. Talajon Böczögő Dorina (12,633; 5. hely) és Székely Zója (12,466; 7. hely) is kvalifikálta magát a döntőbe. Fele­más korláton a Dunaferr SE egyéni összetett Eb-ezüstérmes sportolója, Kovács Zsófia (14,133) első helyen jutott a fináléba, ráadásul Székely Zója (13,333; 4.hely) is bekerült a legjobb 8 közé. Ugrásban Kovács Zsófia (14,049), pole pozíciból vághatott neki a végső megmérettetésnek, és Bácskay Csenge (13,683) a negyedik helyen jutott a legjobbak közé.

A felnőtt női szerfinálét ugrással kezdték a nemzetek legjobbjai. Az ugrás döntőben két magyar érdekeltségünk is volt, Bácskay Csenge és Kovács Zsófia. Bácskay másodiknak mutatta be ugrásait, az elsőre 13,700, a második ugrására pedig 13,600 pontot kapott, így az összetett pontszáma 13,650 lett. Az olimpiai kvótás Kovács Zsófia első ugrása 14,350, a második 13,750 pontot ért, így az összetett pontszáma 14,050 lett. Ezzel azonnal az élre állt. Sokáig a két magyar versenyző vezette a tabellát, végül egy román és egy ukrán tornász megelőzte Bácskayt, aki így a 4. helyre csúszott vissza. Kovács Zsófia, Trenka János tanítványa pedig megnyerte élete első Európa-bajnoki címét. Magyar tornász legutóbb 2018-ban szerzett aranyérmet a kontinensviadalon: Glasgow-ban Dévai Boglárka ugyancsak ugrásban végzett az első helyen.

A második fordulóban a fele­más korláthoz léptek az Eb résztvevői. A selejtezőben három magyar is megfelelő pontszámot kapott a döntőhöz, ám a szabályok értelmében nemzetenként csak két sportoló kerülhetett a döntőbe, így a szintén dunaújvárosi Makovits Mirtill nem indulhatott, csak Kovács Zsófia, aki a legtöbb pontot kapta, illetve Székely Zója, aki 4. helyen jutott a legjobbak közé. Székely Zója harmadiknak mutatta be gyakorlatát, amit az Európa-bajnokságon mind a három alkalommal hibátlanul teljesített. A fináléban 13,550 pontra értékelte a zsűri, amivel az élre állt. Kovács Zsófia utolsónak lépett a felemás korláthoz, gyakorlata nem volt hibátlan, de igen anyagerős. 13,850 pontot kapott, amivel átvette honfitársától az első pozíciót. Így az arany­érem Kovács, az ezüst pedig Székely nyakába került. Kovács Zsófia ezzel az első olyan magyar női tornász, aki kétszeres Európa-bajnoknak tudhatja magát, és a női torna történelme azzal is tovább íródott, hogy egyszerre két magyar tornász állt a dobogón, ugyanis eddig még erre sem volt példa. Felemás korláton Ónodi Henrietta 1989-es sikere után ez volt a második magyar győzelem.

A 2020-as kontinensviadal a felnőtt nők talajgyakorlataival zárult. Két magyar is bemutatkozhatott, Böczögő Dorina ötödikként mutatta be gyakorlatát, amelybe egy hiba csúszott, így csak 12,100 pontot kapott. Rögtön utána következett Székely Zója, aki sajnos kilépett a vonalon kívülre, amiért 3 tizedes levonást kapott. Éppen hogy meg tudta előzni Böczögőt, és 12,200 pont lett jutalma. Ezzel a két magyar versenyző 7. illetve 8. helyen végzett.

Ezzel a férfi és a női, felnőtt és junior Európa-bajnokság véget ért, ahol a magyarok összesen hat bronz-, három ezüst- és három aranyérmet szereztek.

A Dunaferr SE tornásza egyelőre fel sem fogta, mit ért el Törökországban

Kovács Zsófia így értékelte a fantasztikus diadalt: – Nagyon-nagyon boldog vagyok, egyelőre fel sem tudom fogni, hogy kétszeres Európa-bajnok vagyok. Tegnap már korán lefeküdtem, nagyot aludtam, jól ki tudtam magam pihenni. Nem voltam egyáltalán feszült, nem stresszeltem, nem izgultam. Mostanában a második ugrás miatt nagy terhelés volt a combomon, azért is volt annyira betépelve a versenyen, de nem vagyok sérült, nem fáj, ez megelőzés volt. Kicsit bántam, hogy gerendán a selejtező nem sikerült, de ma a döntőkre koncentráltam. Alig reggeliztem, egy kis kávé és bagett volt a menüm, nem is ebédeltem, csak egy kis narancslevet ittam. Nagyon jó volt, hogy egy órát tudtam a pódiumon edzeni a verseny előtt, utána amíg fertőtlenítették a termet, már csak a melegítő teremben nyújtottam, lazítottam. Szólítás előtt már nem nagyon tudtunk a benti szereken melegíteni. Harmadiknak ugrottam, örültem, hogy hamar sorra kerültem. Amikor megláttam az eredményt, már reménykedtem benne, hogy ez akár aranyat is érhet. Egyedül az ukrán lánytól tartottam. Amikor kiderült, hogy megvan az arany, teljes extázisba kerültem. Futottam az eredményhirdetésre, utána a melegítőterembe felvenni a tenyérvédőt, aztán felálltam a szólításhoz a bírók elé, utána vissza a melegítőterembe, ott néztem a kivetítőn a fele­más korlát fináléját.

Majd így folytatta: – Zója gyakorlata után még bejött hozzám az edzőm, Trenka János, és csináltunk pár fogást. A felemás korlát döntőjében utolsónak léptem a szerhez, és rögtön az elején az egésztámlában hibáztam. Itt megijedtem, és nagyon összekaptam magam. Beleadtam az utolsó erőm is, koncentráltam, ahogy csak bírtam. Amikor leugrottam, éreztem, hogy ezt most egy gyengébb gyakorlat volt. Bíztam benne, hogy elég magas az anyagerő, szerencsére most belefért. Tudom, hogy a helyén kell kezelni ezt a csonka Eb-t, de akkor is nagyon boldog vagyok, hiszen a gyakorlatok nagyon jól sikerültek. Hatalmas lendületet ad ez a további munkában a tavaszi Eb-re és az olimpiára is. Az pedig, hogy sporttörténelmet írtam, még felfoghatatlan számomra.

Draskóczi Imre szövetségi kapitány: Már maga a hat szerenkénti döntő egy csoda, hatalmas öröm volt, nagyon büszke voltam már akkor. Kovács Zsófia ugrásai a világ bármelyik versenyén megállták volna a helyüket. Bácskay Csenge is szépen teljesített, és nagyon komoly ugrásai vannak előkészítés alatt. Tudom, hogy többen hiányoztak az Európa-bajokságról, de ez akkor is egy csoda, felemás korláton két magyar versenyző a dobogó legtetején! Örültem, hogy talajon is két magyar lány szerepelt a fináléban. Böczögő Dorina mindent megpróbált, de egy vállműtét után van, ami miatt becsúszott egy rontás. Remélem, a következő Eb-n dobogó közelében láthatom. Egész évben ennek az Európa-bajnokságnak rendeltünk alá mindent. A Magyar Torna Szövetségnek köszönhetően mintha egy buborékban éltünk és edzettünk volna. Nagyon fegyelmezett volt mindenki. Külön edzettek a fiúk, külön a lányok, teljesen redukáltuk a fertőzésveszélyt. Ez mind-mind kellett ahhoz, hogy ilyen nagyszerű eredményeket érhessünk el. Szeretnék külön köszönetet mondani minden kollégának, különösen Csányi Erikának, aki az elmúlt időszakban a junior válogatott mellett dolgozott. Neki köszönhetően nagyon sokat fejlődött a tartásuk és a koreográfia. Remélem, hogy tovább tudjuk vinni ezt a munkát, és bízom benne, hogy a felnőttválogatott mellé külön egy főállású koreográfust tudunk alkalmazni. Nagyon köszönöm a kiutazó edzők munkáját, Trenka Jánosnak, Botyánszky Mariannnak, Badics Rékának (ő is a Dunaferr SE trénere, – a szerk.), Kisiván Istvánnak és Gondos-Arató Orsolya, illetve dr. Kalmár Zsuzsa pontozóbírók segítségét. Természetesen külön köszönet illeti az összes nevelőedzőt, aki részt vett ebben a felkészülésben, és a résztvevő kluboknak, a szövetségnek is nagyon köszönünk mindent.

És ezzel még nem volt vége a fantasztikus dunaújvárosi szereplésnek, ugyanis szintén vasárnap a juniorok szerenkénti fináléjában a Dunaferr SE versenyzője, Mayer Gréta csodálatos teljesítménnyel gerendán ezüst-, talajon bronzérmet szerzett. – Próbáltam magam este óta mind fizikálisan, mind mentálisan összeszedni. Nekem az segít a legtöbbet, ha a gyakorlatot lejátszom a fejemben a legapróbb részletekig. Este is, reggel is és a verseny előtt is fejben ezt tettem. Úgy álltam a gerendához, hogy ki kell javítanom a selejtezős hibáimat. Amikor leugrottam, már éreztem, hogy ez jól sikerült, de nem is gondoltam, hogy ilyen szoros lesz az eredmény a mezőny elején. Nem foglalkozom vele, hogy meg lehetett volna az arany, ezek a szabályok, örülök az ezüstéremnek. Talajon már sokkal felszabadultabban tudtam indulni. Figyeltem a többieket, de nem számolgattam. Egyszerűen a legjobbat akartam kihozni magamból. Ezt a sok érmet egyelőre el sem hiszem igazán, felfoghatatlan, még jó, hogy itt lógnak a nyakamban. Csodálatosan boldog vagyok!