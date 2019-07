Speciális Eb-n szerepelhet Bebesi

A cukorbetegek magyar válogatottja 2013-tól kezdve minden évben részt vesz a diabétesz futsal Európa-bajnokságon.

Első alkalommal a horvátországi Zadarban rögtön aranyérmet szerzett a nemzeti csapat, majd a következő években sorozatban négyszer is ezüstérmes lett.

Idén Kijev ad otthont a kontinensbajnokságnak, a DiaEuro 2019-nek, amelyen a korábbi éveknek megfelelően a Hevesi Tamás vezette magyar válogatott is indult. Az ukrán fővárosban vasárnap sorsolták ki a menetrendet, a kontinensbajnokság meccseit hétfőtől péntekig rendezik meg. A tény, hogy Ukrajnában már a nyolcadik DiaEuro Európa-bajnokságot rendezik meg, bizonyítja a diabéteszes közösség törekvésének sikerességét, és a kezdeményezés létjogosultságát. A program célja, hogy pozitív példát mutasson mindenkinek, hangsúlyozza a tudatos életmód fontosságát, és hogy bizonyítsa, megfelelő terápia, gyakori vércukormérés és aktív testmozgás mellett diabétesszel is lehet teljes életet élni. A nemzeti csapatba első alkalommal meghívást kapott a dunaújvárosi Dunaferr DUE Dutrade FC csapatából Bebesi Csenger is.

A magyar együttes remekül mutatkozott be a kontinensbajnokságon hétfőn, hiszen 15–0-ra legyőzték Bulgáriát, tegnap pedig Horvátországgal játszottak, amelytől végül 6–0-ás vereséget szenvedtek.BAT