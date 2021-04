Sorozatban hatodszor is bajnok az UVSE

„Ennek most fájnia kell”

Mihók Attila, a dunaújvárosiak szakvezetője érthetően csalódott nyilatkozott lapunknak a finálét követően: – Nem úgy indult ez a találkozó, hogy viszonylag gyorsan három gólos hátrányba kerülünk. Az első két előnyünket viszonylag jól megjátszottuk, ám nem sikerült betalálnunk. Az Újpest ma nagyon zártan és hatékonyan védekezett, erre pedig nem találtunk megfelelő ellenszert. Előfordult már máskor is, hogy rosszul játszottunk, de azért rendre találtunk megoldást az aktuális problémáinkra. Ezen a délutánon ez nem sikerült. Hogy ez miért is történt így, arra még magam is keresem a magyarázatot. Tovább nehezítette a helyzetünket, hogy a meccs nagy részében nélkülöznünk kellett a korán kipontozódott Garda Krisztinát, és a sérülése miatt cserét kérő Gurisatti Grétát. Ennek most fájnia kell, ma és talán még holnap is. Aztán jövő hét elején el kell kezdenünk újra felépíteni magunkat, leginkább mentálisan, hiszen számunkra jön az az Euroliga-döntő, amelyért nagyon komoly dolgoztunk éveken át. Egy ilyen lehetőség pedig a legjobb gyógyír lehet a fájó sebeinkre.