Somogyi Balázs edzésben, várja, mit hoz majd a jövő

Somogyi Balázs a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak egyik kulcsjátékosa volt márciusban a koronavírus miatt kurtán-furcsán véget ért szezonban.

Bár a DAB számára már hamarabb befejeződött az Erste Liga, mivel a rájátszásban nem jutott be a legjobb négy közé. Somogyi a legutóbbi szezonban harmincnégy mérkőzésen húsz gólt lőtt, adott huszonnégy gólpasszt, negyvennégy ponttal végzett a kanadai táblázaton. Vagyis pont/mérkőzés felett teljesített. Ezzel ő volt az Acélbikák legeredményesebb magyar játékosa, csak két kanadai, Hugo Turcotte, és a kettős állampolgárságú Keegan Dansereau előzte meg. A teljes Erste Ligát nézve a tizennegyedik volt úgy, hogy tizennégy mérkőzésen nem játszott.

A koronavírus miatt nem is edzhettek a csapatok, erre csak múlt hétfőtől van lehetőség, amikor is a kormány a kijárási korlátozásokon enyhített egy kicsit.

Somogyi Balázzsal arról (is) beszélgettünk, hogy teltek a napjai a karanténban.

– Mindennap futottam, a napi rutint tartottam mindenből. Szabadtéren edzettem, arra ügyletem nagyon, nehogy elhízzak. Sőt, igaz, nem volt fölöslegem, de úgy gondoltam, pár kilót leadok, ez sikerült is. Sokat pihentem, sokat voltam a családdal, szinten tartottam magam. Végig Dunaújvárosban tartózkodtam. Múlt héttől már a csapattal edzek, most még csak tízen vagyunk, felnőttek mindössze ketten Azari Zsolttal, a többiek juniorok. A csapat mellett külön is edzek, a Dunaferr SE egykori kiváló játékosának, Borsos Attilának az irányításával. Vele hetente háromszor dolgozom.

„Somának” ebben a hónapban lejár a szerződése, ezért adott a kérdés: mi lesz vele, mi a terve, marad-e Dunaújvárosban?

– Most mindenhol nagyon bizonytalan a helyzet, a jövőt illetően nincs semmilyen információm. Szeretnék maradni, de ez azon is múlik, kapok-e a klubtól szerződési ajánlatot. Továbbra is keményen edzek, a konditerem mellett futok, spinningelek, és szabadtéren is kerékpározok. Beletemetkeztem az edzésekbe, jó állapotban vagyok, várom, mit hoz a jövő.