Sokszoros érték minden siker

dunaújváros Csütörtökön járt le a tíznapos hatósági karantén a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia játékosai és szakmai stábja számára, miután két koronavírus-fertőzött játékost találtak náluk. Arról, miként élte meg ezeket a napokat, illetve hogyan látja a bajnokság folytatását és együttesét, a csapatkapitánnyal, Szalai Babettel beszélgettünk.

– Hiába tettek meg mindent, nálunk is megjelent a fertőzés. Ez miként érintette, illetve az, hogy karanténba kerültek?

– Amikor megtudtuk, hogy lesznek a heti kötelező tesztelések, akkor ugyan reménykedtem, de szinte kizártnak tartottam, hogy megússzuk pozitív eset nélkül. Sajnos igazam lett. Kicsit meg is ijedtem, amikor kiderült, mert nagyon rosszul viseltem a tavaszi leállást és a bezártságot. Most azért próbáltam pozitívan látni a helyzetet, hiszen csak tíz napról volt szó, ami végül nem volt olyan vészes, mint amire számítottam, bár a tavaszhoz képest most nem hagyhattuk el a lakást. Végig tartottuk egymással a kapcsolatot, senkit nem hagytunk magára, mindenki számíthat mindenkire, örülök neki, hogy ilyen összetartó csapatunk van. Ezen időszakot igyekeztem hasznosan eltölteni, a tanulás előtérbe került, tévét néztem, volt időm telefonbeszélgetésekre, na és persze edzettem. S ha már így alakult, a heti kétmeccses erőltetett menet után pihenni is lehetett. Bár az ember ilyen áron ezt nem kérte volna.

– Azért a nappaliban nehéz átlövéseket gyakorolni, így ha fizikálisan nem is, de ezen a téren, a társas kapcsolatokban, a taktikában mekkora lemaradást okozhat ez az időszak?

– A Debrecen-mérkőzésen volt érezhető, hogy kezdünk összeszokni, megismerni egymást, nagyon nem jött jól ez a kihagyás. A labdás edzéseket kicsit nehezebb lesz bepótolni.

– Mikorra lendülhetnek olyan formába, mint az említett Debrecen ellen voltak? Ebben segíthet, hogy a jövő heti meccseik is elmaradnak, az egyik azért, mert a Békéscsaba is karanténba került.

– Egyfelől igen, de mégsem. Mert tétmeccsekből maradtunk ki, hiába kezdünk újra edzeni, szeptember közepén volt utoljára bajnokink, azaz több mint egy hónapja. A kis csapatunknak pedig ezekre van szüksége a fejlődéshez, azaz inkább mérkőzéshiányunk lesz. Nyilván mindenki tesz majd érte, hogy ne így legyen, de szerintem ez meg fog látszódni, amit edzésekkel nem lehet pótolni. Eddig meccsből meccsbe mentünk, most kiestünk ebből a ritmusból, ráadásul naponta derülnek ki új esetek más kluboknál, sorra maradnak el találkozók, magyarul azt sem tudni, mikor léphetünk pályára legközelebb, főleg, hogy ki ellen.

– Nagy kérdés, miként lehet így felkészülni, hiszen napról napra változik a helyzet. Arról nem is beszélve, hogy a vírus „állítja össze” a kereteket.

– Nagyon nehéz így dolgozni, hogy valóban az lesz-e az ellenfeled, akire készülsz. Arról nem is beszélve, a saját csapaton belül sem tudni, hány fertőzött eshet ki, akik csak hosszabb kihagyás után térhetnek vissza. A játékrendszerben pedig, amit eddig gyakoroltál, ők is benne voltak, és nem mindegy, hogy két, vagy nyolc embert kell pótolni ifistákkal. Valóban, ilyen helyzettel még nem találkoztunk, nagyon nehéz így bármilyen célokról is beszélni, azt sem tudni, hogy amiért dolgozunk, annak mi lesz a végkifejlete. Azonban sport­emberek vagyunk, egymásból és a munkánkból kell erőt meríteni, és abból, hogy újra tudunk edzeni. Nyilván most helyezések helyett, amiről nem is szeretek beszélni, az lehet az elsődleges cél, hogy ne érje több betegség a csapatot. Tudjunk gyakorolni és mérkőzést játszani. Reménykedem, ha kibírjuk ezt az évet, akkor már nem kerülünk ilyen helyzetbe, és utána már látjuk ennek a járványnak a végét.

– Nem csak a kézilabdára igaz, hogy a realitások messze szálltak, akár egy mérkőzés, akár a végeredmény esetében is. Amióta bevezették a kötelező tesztelést, jelen állás szerint tizenkilenc mérkőzés maradt és marad el eddig. Nehéz lehet így tervezni, célokat kitűzni, arról nem is beszélve, az kerül előnybe, akinek kevesebb fertőzöttje lesz.

– A szezon végén nem hiszem, hogy reális végeredmény fog születni, mert egyik csapat sem tudja megmutatni azt, hogy amiért dolgozik, az valós eredményt szül. Igazából a túlélésről szól ez a bajnokság, beszéltük is a lányokkal, hogy minél kevesebb sérüléssel, kihagyott mérkőzéssel, betegséggel ússzuk meg ezt az időszakot. Aztán jövőre talán lehet már tervezni. Olyan dolgok léptek főszerepbe, amit soha el nem tudtunk volna képzelni a vírus megjelenése előtt. Most minden egyes edzésnek, lejátszott mérkőzésnek, megszerzett pontnak nagyon kell örülni, távlatokba nem lehet, és nem is érdemes tekintgetni. Így viszont minden sikernek tízszeres értéke lehet.

– A kényszerű leállás azért is érintheti rosszul a csapatot, mert a Debrecen elleni meccsre már nagyon összeállt a társaság, nem sokon múlt a bravúros pontszerzés.

– Sok játékos és új szakmai stáb érkezett a nyáron, edzhetünk sokat, de a bajnokikon derül ki, hogy minőségi munkát végeztél-e, illetve mennyire sikerült összeszokni a társakkal. A Debrecen ellen már láttam ennek a nyomait, olyan dolgokat is meg tudtunk valósítani, amit előtte nem. Több mérkőzésünk is a végjátékban dőlt el, a Lokival szemben pont nem a mi javunkra. Számos fiatal játékosunk van, ilyen helyzetekben benne van, hogy rontanak, de ezért senki nem hibáztatta őket. Ezért vannak nagyon jó helyen ezek a kézilabdázók, hiszen Vágó Attila vezetőedző bízik bennük, a lehetőséget is megkapják a játékra. A munka mellett ezáltal rutint is szereznek, hogy később a kiélezett pillanatokban aztán már ők dönthessenek el egy-egy találkozót a mi javunkra.

– Meg persze Szalai Babett, akinek kapitányként vezérnek kell lennie. A pályán és azon kívül is.

– Nagyon szeretek Dunaújvárosban lenni, és nagyon szeretem a csapatot is. Jól érzem magam itt, ugyan most kicsit több feladat hárult rám a fiatalok segítésével, de ezt szeretem, vállaltam, és szívesen csinálom is. Talán a formámat a tavaszi leállás után nehezebb volt visszahozni, aztán amikor belendültem, most megint kimaradtak a meccsek. Azonban minden erőmmel azon leszek, hogy a pályán is újra a lehető legjobb játékommal tudjam segíteni az együttest.

– Látjuk a Pick Szeged esetében, semmi nem zárja ki, hogy újra felüsse fejét a vírus egy csapatnál. Pedig nyilván ők is minden óvintézkedést megtettek.

– Mindenki felelősséggel tartozik, és most már nemcsak maga és a csapat, hanem a szülei, nagyszülei felé is. Az otthon és a csarnok között közlekedünk, és igyekszünk csak a legszükségesebb dolgok miatt kimozdulni. Azonban látjuk, hiába tesz meg valaki mindent, még így sem lehet kikerülni a vírust, hiszen sorra kerülnek karanténba más csapatok is. Azért a heti tesztelések után az emberben van egy kis félsz, nehogy legyen pozitív eset, pláne ne az övé. Ráadásul ha tünetes, akkor több hétre bevonják a sportorvosiját is. Azonban bizakodom, hogy mi most már túl vagyunk a nehezén.

– Azért jó hallani, hogy ilyen pozitív tud maradni ebben a helyzetben is. Ezt pedig már csak azzal tudnák fokozni, ha győzelemmel folytatnák a bajnokságot.

– Igyekszem így nézni mindent, ebből is mentális erőt lehet meríteni. Azt biztos, hogy olyan elánnal fogunk odaállni, mint a bika, amelyik ki akar törni a karámból. Hiszen már mindenki nagyon várja, hogy újra tétmeccset vívhasson, egy siker pedig nagyon nagy lökést adhat a folytatásra.