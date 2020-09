Sokra hivatott csapat szerezte meg a kupát

A nyári női vízilabdautánpótlás-kupák Budapesten rendezett négyes döntőiben a dunaújvárosi csapatok egy első, egy második és egy negyedik helyet szereztek.

Az Ernst Ágnes Gyermek Utánpótlás Kupát a DFVE 2006-os csapata nyerte meg, miután az elődöntőben a Fradit (15–11), a fináléban a BVSC-t (16–10) győzte le a Kardos Krisztina és dr. Sike József vezette csapat. Az érmeket és a kupát a háromszoros olimpiai bajnok, Biros Péter adta át. Dr. Sike József a sikert értékelve azt mondta lapunknak, ez a korosztály a klub életében sokra hivatott és nagyon tehetséges: – Azt gondolom, három-négy év múlva ők lehetnek az új Gurisattik, Horváth Brigitták, akik meghatározzák Dunaújváros saját nevelésű jövőképét. A lányokkal már az előző, félbeszakított bajnokságban is kiválóan szerepeltünk, dobogón álltunk, és megvertük az összes vezető klub együttesét úgy, hogy első évesek voltak a korcsoportban. Azaz tudtuk, ez egy nagyon versenyképes generáció. A kupát pedig hibátlanul nyertük meg, az összes, igazán jegyzett csapattal találkoztunk az út során, nem szerencsés sorsolás útján jutottunk el a fináléig.

Dr. Sike József hangsúlyozta, ez egy különlegesen kezelt korosztály lesz, ezért nagy erőkkel dolgoznak velük a szakemberek. Nem véletlen, hogy Kardos Krisztina és mellette a felnőttekkel dolgozó Fülöp Tibor edző és az erőnléti edző, Vajda Attila is besegít nekik, azaz Mihók Attila a legjobb szakemberekre bízta ezt a csapatot. Mint mondta, esetükben nem mindenáron a győzelem a lényeg, hanem – s itt jön a klub és Mihók Attila hitvallása – olyan képzést kell csinálni, amiből a végén a felnőttcsapat profitál azáltal, hány játékost tudnak innen beépíteni közéjük, aztán a válogatottba. – A felelősséget átérezve úgy is dolgozunk velük, hogy ők jelentik a jövőt. Nem az a szlogen, hogy mindent meg kell nyernünk, hanem ezeket a játékosokat, mint a hímes tojást kezelve, úgy képezzük, hogy a merítési lehetőségünk meglegyen házon belül. Nyilván, a sikernek nagyon örülünk, hiszen lökést adott a kislányoknak, hogy ezt a koncepciót elfogadva lássák, hogy a Dunaújváros meghatározói lesznek, négy év múlva innen alsó hangon négy-öt játékosnak ott kell lennie a felnőttkeretben. A diadal ahhoz is erőt ad, hogy amikor jönnek a szürke hétköznapok, és dolgozni kell, akkor a sikerből lehet meríteni. Amikor visszaértünk a siker után a felnőttek BVSC-meccsére, a nagyok megtapsolták őket, többen meg is hatódtak ettől – tette hozzá.

A serdülő és ifi korosztályban a dunaújvárosiak beugrók voltak a négyes döntőkben, ugyanis az UVSE egyik utánpótlás-játékosa koronavírusos lett, helyettük ők indulhattak, amire nyilván nem készültek. Ennek ellenére a serdülők drámai csatában, egy góllal kaptak ki a fináléban a BVSC-től, az ifik negyedikek lettek. – Azt hiszem, méltóképpen képviseltük a klubot így is, azt mondtam a kollégáknak, ez az ezüstérem felért egy arannyal. Az ifiben pedig nincsen széles bázisunk, négy-öt játékos mellett a serdülők játszanak ebben a csapatban is – tette hozzá. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy a szövetség elnökségi ülésén eldőlt, hogy a női elődöntőket hétfőn rendezik, a DUE-Maarsk csapata 20.15- kor a Ferencvárossal találkozik. A bronzmeccset és a finálét kedden rendezik meg, szintén a budapesti Hajós Alfréd uszodában.