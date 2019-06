Sokat számítottak Mirtillnek a dunaújvárosi szurkolók is

Mozgalmas hetet hagytak maguk mögött a magyar junior tornászválogatott tagjai. Hosszú felkészülés után, június utolsó napjaiban a sajtónyilvános tréninget pódium­edzés követte, majd csütörtökön a selejtezőkkel megkezdődött a tényleges verseny. A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fővédnöksége alatt rendezett világbajnokságon hatvankét ország legjobbjai mérték össze tudásukat a történelem során először, mindezt tették ráadásul egy magyar városban, Győrben.

Az első juniorkorú tornászok számára kiírt világbajnokságon a Dunaferr SE edzője, Török Dániel vezette magyar női csapatból a dunaújvárosi Makovits Mirtill szerepelt a legjobban – bár döntőt így sem ért a teljesítménye. A selejtezők végeztével, pénteken este derült ki, hogy összesítésben Makovits Mirtill végzett a legelőkelőbb helyen, ő a 22. lett. Szujó Hanna az 53., Szilágyi Nikolett pedig a 71. helyen zárt. A csapatversenyt az oroszok nyerték, a kínaiak a második, az amerikaiak pedig a harmadik helyen végeztek. A magyar együttes a 16. helyen zárt a fiúk közül pedig az FTC-Telekom tornásza, Balázs Krisztián két szeren – korlát, nyújtó – jutott be a vasárnapi döntőbe, előbbiben ötödik, utóbbiban harmadik lett.

Összességében elmondható, hogy ha érmekben nem is, rutinszerzés szempontjából mindenképpen hasznos volt a győri junior torna-világbajnokság, hiszen kevés kivételtől eltekintve a magyar delegáció tagjainak ez volt az első nemzetközi megmérettetése. Külön érdekesség, hogy a lányok edzője, Török Dániel is most debütált mint egy válogatott vezetője.

– Nagyon jó érzés volt ezzel a csapattal dolgozni. Külön öröm számomra, hogy mind a lányokkal, mind pedig az edzőkkel jól összecsiszolódtunk, és hatékonyan tudtunk együtt dolgozni. Persze nem voltunk ismeretlenek egymás számára, hiszen amióta ezek a lányok elkezdtek tornázni figyeljük egymást, folyamatosan kommunikálunk a trénerekkel, így azért könnyebb volt velük megtalálni a közös hangot. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen sporttörténelmi eseményen irányíthattam a csapatot, őszintén remélem, lesz még rá alkalmam – nyilatkozta lapunknak.

Török Dánielhez hasonlóan, szintén „első bálozó” volt a dunaújvárosi Makovits Mirtill, aki ráadásul összetettben a magyar csapat legjobbjaként szerepelt. A Dunaferr SE tornásza elégedetten értékelt a verseny után: – Nagyon örülök az eredményemnek, úgy érzem kihoztam magamból a maximumot. Ami a szereket illeti, a talajt éreztem a legerősebbnek, egy erős, jól sikerült gyakorlatot mutattam be, de az ugrás és a korlát sem sikerült rosszul. Emellett hatalmas pluszt jelentett, hogy rengetegen szurkoltak, sok dunaújvárosi itt volt, ez sokat jelent számomra. Persze izgultam, izgultunk, de a pódiumedzés sokat segített a ráhangolódásban.

A tornászok teljesítménye mellett a megmérettetés színvonalára sem lehetett panasz, hiszen Győr városa, az eseménynek otthont adó Audi Aréna, a verseny körülményei és a szervezés minősége is világszínvonalú volt. Ezt a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) szakemberei is megerősítették. Steve Butcher, a szervezet technikai koordinátora így nyilatkozott a megmérettetésről: – Ez a város gyönyörű, az időjárás fantasztikus, a tornászok tehetségesek, ennél több nem is kell. Komolyra fordítva a szót, nagy mérföldkő ez a FIG életében, hiszen ezt a vb-t a magyar szövetség kezdeményezte, majd vállalta magára a szervezést. Az, hogy ilyen körülmények, technikai személyzet mellett, minden igényt kielégítve tudták megvalósítani, mindenképpen elismerésre méltó, egyben magas elvárást is támaszt a későbbi szervezők felé.

A sportág legendája, Keleti Ágnes is kilátogatott az eseményre, aki szerint jó az, hogy ilyen fiatalon világbajnokságon versenyezhetnek a tornászok. A Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok csütörtökön látogatott ki a vb helyszínére. – Alaposan megváltozott és felgyorsult ez a sportág is, jó látni ezt a sok tehetséges fiatalt. Bízom benne, hogy sokuk sportolói karrierje igazából csak most kezdődik – mondta a 98 éves olimpiai bajnok.