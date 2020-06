Sikerült felnőni a legjobbakhoz

A hét végén Budapesten rangos teqball kupát rendeztek, amelyen a dunaújvárosi bázissal bíró Infinity Teqball csapata is elindult. Örömteli, hogy sikerült felnőniük a legjobbakhoz.

Az eddigi egyik legnagyobb létszámmal rendezett eseményen a hatályos korlátozásoknak és a szabályoknak megfelelve, a szervezők nyolc csoportba osztották a nevezőket, és csak azok tartózkodhattak a helyszínen, akik éppen játszottak, vagy arra készültek. Minden csoportból végül az első kettő jutott tovább, innen pedig egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek.

Az Infinity Teqball klubjának dunaújvárosi bázisát vezető Szepessy Róbert – aki a DPASE futballistája – lapunknak elmondta, nagy örömmel vettek részt a versenyen a koronavírus miatti hosszú leállás után.

– Nyolcan képviseltük az egyesületünk színeit Budapestről és Dunaújvárosból, a szervező Phoenix Teqball Academy klubjáról pedig azt kell tudni, hogy a hazai mellett nemzetközi szinten is kimagaslik. Náluk játszik többek között az aktuális világbajnok páros, és a létesítményük is irigylésre méltó. Összességében mindenképpen pozitív volt ez a verseny, azon túl, hogy jó volt végre játszani, hiszen közülünk hatan továbbjuttak csoportjukból. Sajnos nekem három győzelem és egy vereség ellenére ez nem sikerült a körbeverések miatt. Talán az zavart meg, hogy egy szabálymódosítással az eddigi húsz helyett ismét tizenkét pontig tart egy szett. S mivel mindig támadó szellemben lépek fel, ezért több hiba is becsúszhat a játékomba, ebben az esetben viszont már nem sok javítási lehetőség marad. Végül a legjobb nyolc közé csak Infinity- és Phoenix-játékos jutott. A döntőbe jutásért vívott meccsen Csereklye Martin és Bene Zsombor is alulmaradt, utóbbit Blázsovics Ádám kétszeres egyéni világbajnok múlta felül. A bronzmérkőzésen a mi két teqballosunk csatájából Martin kerekedett ki győztesként – mondta lapunk érdeklődésére.

Szepessy Róbert kiemelte, eddig az volt a jellemző, hogy az eddigi eseményeken a rendező klub nem csak létszámban, hanem színvonalban is nagyon erősen teljesített. Most viszont ez volt az első olyan verseny, ahol egyedül rajtuk látszott – pedig jócskán volt más klub is a résztvevők között –, hogy mennyiségben és minőségben is kezdik felvenni a versenyt a legjobb egyesülettel, ami mindenképpen örömteli.

A klub egyébként már a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tagszervezete lett, azaz van közös kapcsolódási pont velük, ami a további együttműködéshez kiváló alap lesz. Ezenkívül Szepessy Róberték szeretnék elindítani a női vonalat is, illetve büszkék rá, hogy már van junior korú játékosuk is.

A nyárra pedig a régi Bánki iskola tornatermében, ahol ők is edzenek, amatőrök számára szeretnének rendezni egy regionális tornát Dunaújvárosban június végén, vagy július elején. Ezzel egyrészt népszerűsíthetik ezt a remek sportágat, másrészt új tagokat toborozhatnak. Később pedig szeretnének ismét tető alá hozni pénzdíjas versenyt, ami korábban nagy sikerrel debütált a rácalmási sportcsarnokban.

– Amennyiben sikerül a hazai szövetséget felépíteni, illetve kialakul egy komoly támogatási rendszer, ami az egyesületeket segíti, akkor akár fizetett profi játékosok szerepelhetnek majd a különböző egyesületekben. Így a teqball is jövőkép lehet a komolyan sportolni vágyó fiatalok számára – tette hozzá.