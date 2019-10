Sikeresen teljesítette a pódiumedzést az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon Kovács Zsófia

Altorjai Sándor csapatvezető tájékoztatása szerint a magyar együttes kedden 18 órától próbálhatta ki a szereket a pódiumon, a 11. csoportban. A pódiumedzés jól sikerült, a talajt mindenki kiválóan teljesítette, ráadásul a közönség – ugyanis már nézők is voltak – megtapsolta a magyar versenyzők egy-egy kiemelkedő elemét. A felemáskorlátot is mindenki tesztelte, az ugrások is megfelelőek voltak, az Európa Játékok bronzérmese, Péter Sára bemutatta nehezebb ugrását is. A gerendán akadtak problémák, de ez a szakvezető szerint ilyenkor várható.

Sikeresen teljesítette a pódiumedzést a tornászok stuttgarti olimpiai kvalifikációs világbajnokságán a Kovács Zsófia, Schermann Bianka, Böczögő Dorina, Makra Noémi, Péter Sára, Székely Zója összeállítású női válogatott. Kovácsék október 5-én, szombaton, a női selejtezők második napján a 11. csoportban felemáskorláton mutatkoznak be az október 4-én kezdődő stuttgarti világbajnokságon. A magyar férfiak pódiumedzésére szerdán kerül sor. Altorjai Sándor, csapatvezető: A pódiumedzés mindig arról szól, hogy a tornász megismerje a pódiumon álló szereket, belője a helyszínt a világítást. Úgy gondolom, a lányok jól teljesítettek, bár a gerenda nem ment le hiba nélkül, de az a legingatabb szer, ráadásul pódiumon áll, úgyhogy ilyenkor ez még belefér. Részletes program, olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Stuttgart: Október 2. – pódiumedzés (férfiak) – magyarok 13:00-16:00

Október 4. – selejtezők, 1. nap (nők)

Október 5. – selejtezők, 2. nap (nők) – magyarok 18:00-tól

Október 6. – selejtezők, 3. nap (férfiak) – magyarok 13:00-tól

Október 7. – selejtezők, 4. nap (férfiak)

Október 8. – női csapatverseny, döntő

Október 9. – férfi csapatverseny, döntő

Október 10. – női egyéni összetett döntő

Október 11. – férfi egyéni összetett döntő

Október 12. – szerenkénti döntők, 1. nap

Október 13. – szerenkénti döntők, 2. nap

Október 14. – hazaérkezés, Liszt Ferenc Repülőtér, 8.00