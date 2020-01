Sikeres éven van túl az egyesület

Jelentős változáson esett át az elmúlt évben a baracsi sportegyesület. A labdarúgó megyei első osztályból szándékosan a másodikra váltó csapatoknál úgy néz ki, bejött az erősítő, csapatépítő elképzelés. Jól halad az utánpótlás nevelése, és női fronton továbbra sem találnak legyőzőre.

A sport mellett a jótékonykodás sem áll messze az egyesülettől. Karácsonykor az öregfiúk szakosztályának tagjai a legrászorultabbaknak osztottak egytál­ételt és ajándékcsomagot. A klub eredményeiről Fehérvári József elnök beszélt lapunknak.

– A Baracs Sportegyesületnek százhetven játékengedéllyel rendelkező tagja van. Természetesen mellette szépszámú pártoló tagság is segíti a szervezet életét. Gyakorlatilag tíz korosztályban U 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, valamint felnőtt, öregfiúk és női futballban indítunk csapatot a megyei bajnokságokban. Az U 7–13-ig a Bozsik-program dunaújvárosi körzetében je­leskednek gyerekeink.

Igazából nem is az eredményeken van a hangsúly, hanem a labdarúgás alapjainak megtanulásán és a foci megszerettetésén. A mai idők talán legnagyobb kihívása a szakemberek számára, hogy ezeknél a korosztályoknál egyáltalán a mozgásra, a sportra rábírják a fiatalokat. Különösen értékes eredményeket könyvelhetünk el az U 13 és az U 14-es csapatoknál, hiszen itt akár két évvel fiatalabb korosztályt is versenyeztetünk. A nehézségek és a terhelés ellenére ott vannak a bajnokság közepén.

Országos szinten is neve van már a baracsi csapatoknak. Legutóbb például december 8-án Gödöllőn több neves akadémia előtt a harmadik helyen végeztek. Egyébként a hatodikak a bajnokságban. Szintén kiváló teljesítmény jellemzi az U 16-os csapatot, amely a harmadik helyen áll a bajnokságban. Ezt a korosztályt a legnehezebb elérni, mert nem könnyű a fiatalokat motiválni. Van, hogy a telefont sem veszik fel, amikor edzésre hívjuk őket. Ennek ellenére ragyogóan megállják a helyüket. Akár a bajnoki címet is elérhetik egy kis odafigyeléssel. U 19-es korosztályunk pedig vezeti a megyei másodosztályú bajnokságot! Őket is visszaléptettük nyáron a felnőttekkel együtt, mivel a kiemelt terhelés mellett sokszor az U 16-ból kellett feltölteni a létszámot – mondta.

Fehérvári József örömmel említette, hogy a felnőttekről is jó hírekkel szolgálhat, hiszen az őszi fordulók végére másodikként zártak a tabellán a Vajta csapata mögött. Jó felkészüléssel tavaszra akár a dobogó felső fokán is végezhetnek.

– Feljebb viszont nem szeretnének lépni, mert ahhoz komoly reformokat kellene hozni a magyar labdarúgásban. Végül pedig a női csapatunk ragyogó teljesítménye aranyozza be a szakosztály eredményességét. Újra a Fe­jér megyei bajnokságban szerepel együttesünk, mellette Komárom-Esztergom megyében teljesítenek kupameccseken. Itthon vezetik a bajnokságot három ponttal – összegzett a Baracs SE elnöke.