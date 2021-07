Sikeres érkezés, pozitív tapasztalatok Tokióból

Szerencsésen megérkezett, és már az első edzéseken is túl van a kétszeres Európa-bajnok tornász, Kovács Zsófia, aki edzőjével, Trenka Jánossal vesz részt a tokiói olimpián.

A páros épségben megérkezett a japán fővárosba, és már az odaúton nagy szerencse érte őket. Trenka János elmondása szerint a repülőn egy jordán nemzetiségű gyorsúszó mellé kerültek, akinek az édesanyja magyar volt, így a repülőút sem a monotonitás jegyében telt, magyarul tudtak beszélgetni. A landolást követően egyből tesztelték Kovácsékat, majd a negatív eredményt követően azonnal mehettek az olimpiai faluba, ahol elfoglalhatták szállásukat.

“ A tesztet követően azonnal az olimpiai faluba vittek minket. A szállásom nagyon kényelmes, egyelőre egyedül vagyok egy apartmanban. A természetes fény hiányát még szokni kell, mert az ablakom a folyosóra néz, de nem hiszem, hogy nagy probléma lesz vele. Emellett az átálláson is dolgozni kell, tegnap ugyanis éjjel 2 óra körül sikerült csak elaludnom, de remélem, a jövőben ebből nem lesz probléma ” – fogalmazott a kétszeres Európa-bajnok, aki arra is kitért, mennyire felkészültek a szervezők.

“ Tény, hogy eddig sosem tapasztalt szigor van, mindenhol kötelező a maszk. Ezzel együtt minden a rendelkezésünkre áll az olimpiai faluban, infopultokat találhatunk, van fodrász, körmös, étterem, lehetőség a vásárlásra. Olyan, mint egy pláza, ahol az ember eltöltheti az idejét, természetesen maszkban. Lenyűgöző bemutatótermek, amelyek a japán kultúra sajátosságait ismertetik. Tényleg elképesztő a szervezés” – tette hozzá a tornász, aki a riói után a második olimpiáján lép a szerekhez.

A maszkviselés mellett a napi tesztelés is a rendezvény velejárója. Trenka János helyszíni beszámolója szerint mindenki megkapja a teszt elvégzéséhez szükséges mintagyűjtő edényt – mindenki saját magának veszi le a nyálmintát -, amit a MOB-irodába kell leadni délután 17:00 óráig.

A szakembertől megtudtuk, az étkezés tekintetében is elsőrangú a biztonság, állandó a fertőtlenítés, és bőséges választék van, amely önkiszolgáló rendszerrel működik. A maszkhasználat mellett az étkező helyiségekben kesztyűviselésére is lehetőség nyílik, így lehet elvenni a lefóliázott evőeszközöket, majd miután a plexivel körülvett boxokban helyet foglaltak a sportolók, csak ezt követően vehetik le a maszkot.

GPS-alapú nyomkövetés ugyan van, de Trenka szerint nincs rá szükség, hiszen nem mehetnek sehova, az olimpiai falu és a verseny helyszínéül szolgáló létesítmény között ingáznak, ahova a hivatalos transzferrel viszik és hozzák őket. Ha valaki nem hivatalosan hagyja el a falut, akkor már nem engedik vissza.

Ami a szakmai munkát illeti, a megérkezést követően az első napon nem edzettek, azonban hétfőn már egy, kedden pedig két tréning is volt.

“Egyelőre elégedett vagyok Zsófival, jól sikerült az ugrás és a talaj is. Emellett a mai második edzés már a versenyterem bemelegítő termében volt, szinte a pódiumedzéshez hasonlatos körülményekkel, a felemáskorlát kivételével minden szer pódiumon állt. Zsófi erős csoportban van német, belga és brazil ellenfelekkel, emiatt velük is edz együtt ” – árulta el a tréner. Hozzátette, a fényviszonyokról még nem esett szó a technikai értekezleten, amely a keddi második edzés időpontjában volt megtartva, zoomon keresztül. Az edző a szerekkel is elégedett.

“ Japán szerek vannak, ami jó minőséget jelent. Az érkező szőnyeg keményebb, mint amit megszoktunk, de ez nem jelent problémát, ugyanis ha jól kivitelezi Zsófi a gyakorlatát, akkor könyebben bele tud állni az érkezésekbe. Bízom Zsófiban, ha minden jól megy, összejöhet számára a döntő” – értékelte az eddigieket a mester.

Ami a további programot illeti, szerdán két újabb edzés vár a Vk-győztes sportolóra, csütörtökön egy rövid tréning lesz, amikor minden tornász szerenként 16 percet kap, mindez a megnyitóünnepség miatt, amelyen Kovácsék nem vesznek részt. Ezt követően gyógytorna következik, a szakember ugyanis úgy döntött, azokon a napokon, amelyeken nem tudnak kettőt edzeni, gyógytorna kerül a programba, így volt ez hétfőn is, masszázs pedig minden nap van, pénteken pedig már a pódiumedzésre kerül sor.