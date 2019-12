Sikerekben gazdag évet zárt a Dunaferr birkózószakosztálya

Évtizedes hagyományok és sporttörténelem méltó folytatói a mai idők birkózói. Az éves eredményeik is ezt bizonyítják. Támogatókkal, edzőkkel, segítőkkel együtt ünnepelt szerdán este a Lemezalakító Kft. szabadidőparkjában a Dunaferr SE szakosztálya.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A felkonferált ünnepi köszöntő után elsőként Pintér Attila, a szakosztály elnöke beszélt az elmúlt év eredményeiről.

Értékelőjében elhangzott, hogy a tavaly megfogalmazott elvárásokat teljesítették, hiszen a szakosztály minőségi munkájához elengedhetetlen volt az infrastrukturális fejlesztés. A birkózócsarnok kiváló állapotban van, és az idei pályázati forrásnak köszönhetően jövőre elkezdődhet az utolsó szint felújítása is. Ezzel a csarnok belső területe teljes egészében a sportolók, a szakemberek, edzők rendelkezésére állhat. Erősítették kapcsolataikat azokkal az iskolákkal, óvodákkal és tagintézményekkel, amelyekben megkezdhetik a fiatalok az ismerkedést a birkózással. Tehát a kijelölt út ezen a területen is sikeres volt. A másik irányban, az utánpótlás tekintetében szintén kiváló munkát végeztek a szakemberek. Sajnos már elérték a maximális létszámot, de stabilizálták az állapotot. Szerencsére a fiatalok közül egyre többen csatlakoznak a szakosztályhoz, és versenyzővé válnak. A lemorzsolódás szempontjából azonban még rengeteg tennivaló akad – jelölte ki a jövő irányát Pintér Attila.

A sporteredmények értékelésénél kiemelést kapott a számos érem, helyezés elérése. Az értékelés befejezésben köszönet fogalmazódott meg a támogatók felé, közöttük Dunaújváros önkormányzatának, korábbi és jelenlegi vezetésének is. A folytatásban Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő, az ifjúsági, sport- és turisztikai bizottság elnöke méltatta az elért eredményeket, és további támogatásról biztosította ezt a szakosztályt is.

Ezután Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke foglalta össze az elmúlt év, évek fontosabb eseményeit. Feladatukat küldetésnek nevezte a sportág régi, patinás nevének visszaállításában. Hat edző dolgozik nap mint nap azért, hogy a több száz gyereknek ízelítőt adjon ebből a sportágból. Megszerettessék, megtanítsák a legalapvetőbb fogásokat, ezzel is felkészítve őket a mindennapi életre. Beszédében rátért a korosztályonként elért eredményekre. Kihangsúlyozta, a nagy létszámnak és a befektetett munkának köszönhetően van esély, hogy néhány éven belül megerősödő, sikerekben gazdag felnőttcsapat áll majd össze. Az ünnepi hangulatban pedig azt kívánta, ne csak pillanatokra foglalkozzanak egymással, de egész évben fordítsanak több időt a többiekre. Ez az este is ezt a célt szolgálja.

A hivatalos perceket követően elismerések, ajándékok átadása tette teljessé a program első felét, majd vacsora és zenés, táncos este zárta a rendezvényt. Az ünnepi esten megjelent meghívottként és támogatóként – a teljesség igénye nélkül – Dunaúváros képviseletében Barta Endre alpolgármester, Kroó Iván, az ISD Dunaferr csoport részéről, az elnökségi tagok közül Kiss Attila, Kozma Gyula, Tarány Gábor, valamint szakosztályvezetők, edzők, támogató vállalatok, vállalkozók, intézményvezetők és vendégek.

Feladatuk küldetés a sportág régi, patinás nevének visszaállítása érdekében

Elismerést, ajándékot vehetettek át: Nyikos Veronika diák és serdülő leány ob 1. hely, Hollandia, Utrecht utánpótlás nemzetközi verseny 3. hely, országos leány diákolimpia 1. hely.

Horváth Péter serdülő kötöttfogású diákolimpia 3. hely.

Gangl Zétény serdülő szabadfogású diákolimpia 3. hely, kötöttfogású diákolimpia 2. hely.

Potesz Diána U 23-as ob 3. hely.

Szabados Márton U 23 kötöttfogású ob 130 kg 3. hely, junior szabadfogású minősítő verseny 125 kg 1. hely, felnőtt kötöttfogású ob 130 kg 9. hely, junior kötöttfogású ob 130 kg 3. hely, a Magyar Birkózó Szövetség minősítő rendszerben aranyjelvényes minősítést kapott.

Bagó Tibor országos egyetemi bajnokság 87 kg kötöttfogás 4. hely, szabadfogás 2. hely, Sallai Sándor kadet kötöttfogású ob 5. hely.

Veterán versenyzők. Kemény Norbert a 2019. évi kötöttfogású magyar bajnokságon A korcsoport 100 kg-ban kötött- és szabadfogásban ezüstérmet szerzett. A veterán kötöttfogású birkózó-világbajnokságon 5. helyen végzett.

Király Ferenc a kötöttfogású magyar bajnokságon D korcsoport 130 kg-ban aranyérmet szerzett.

Szűcs István részt vett a kötöttfogású vb-n. Papp Gyula a kötöttfogású veterán birkózó magyar bajnokságon B korcsoport 130 kg-ban kötöttfogásban aranyérmet szerzett, a kötöttfogású birkózó-világbajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Angyal László a kötöttfogású magyar bajnokságon C korcsoport 88 kg-ban kötöttfogásban aranyérmet szerzett és részt vett az idei veterán kötöttfogású birkózó-világbajnokságon.

Edzők: Tombor István vezetőedző, Fehér Krisztián, Kiss Károly, Fehéri Gábor, Dudás György, Asztalos Bálint edzők.