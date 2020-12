Siker az éllovas ellen

Az első harmadban megszerzett előnyével jól gazdálkodott az Acélbikák U21-es csapata, mely 3-1-re győzte le az éllovas DEAC-ot a korosztályos bajnokság legutóbbi fordulójában.

Az Acélbikák honlapja megírta, hogy az U21-es bajnokság B-csoportjában éllovas Debrecen gárdáját látta vendégül szombaton a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóinak junior együttese, mely a Győrben elszenvedett legutóbbi vereség után a javítás reményében vágott neki a csoport hatodik találkozójának. A DAB fiataljai nem is kezdtek rosszul, s Tamás István 14. percben szerzett góljával meg is szerezték a vezetést, majd a 17. percben Pinczés Olivér is bevette a DEAC ketrecét, megduplázva ezzel a mieink előnyét (2-0).

A második hazai gól után nem sokkal emberhátrányba került Borbás Gergely együttese, mely nemcsak kivédekezte a debreceni fórt, hanem Subotic révén újabb gólt szerzett, így a játék képe alapján teljesen megérdemelten vonulhatott háromfás vezetéssel az első pihenőre (3-0). A térfélcsere után nagy energiákat mozgósítottak a vendégek a szépítésért, s ez a 32. percben össze is jött nekik, ám ezt követően hiába játszhatott háromszor is fórban a vendégcsapat, a mieink jól védekezve őrizték előnyüket (3-1).

A harmadik húsz percnek így kétgólos vezetéssel vághattak neki a dunaújvárosi fiatalok, akik továbbra is stabilan védekeztek, s ha el is jutottak helyzetekig a vendégek, Kapin György Bendegúz rendre hatástalanította a próbálkozásaikat. Gólt ugyan a mieink sem tudtak már szerezni, ám erre nem is volt égető szükségük, s mivel az eredmény már nem változott, így a DAB U21-esei végül 3-1-re legyőzték a DEAC gárdáját, s harmadik sikerüknek köszönhetően feljöttek a tabella harmadik helyére.

U21-es bajnokság B-csoport

DAB – DEAC 3-1 (3-0, 0-1, 0-0)

DAB: Kapin – Ambrus, Jakabfy, Pinczés O. 1 (1), Tamás 1, Subotic 1 (1) – Gebei B. (1), Wéninger, Barna, Gulácsi (1), Somogyi N. – Benke, Jadlószki, Kis, Stefánek, Vojnits – Hajzler, Horváth (1), Wolf. Vezetőedző: Borbás Gergely.