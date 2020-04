Sérelmek nélkül nem lehetett – döntés a legkisebb rossz mellett

Miután múlt csütörtökön a Magyar Kézilabda Szövetség bejelentette, berekeszti az összes bajnokságot, nem hirdet bajnokokat és nem lesznek kiesők, így feljutók sem, a nemzetközi kupaindulókat pedig a tavalyi végeredmény alapján határozzák meg, ez több csapatnál indulatokat váltott ki.

Leginkább utóbbi két passzus volt az, ami a sérelmek tárgyát képezte. Persze, tudni lehetett, hogy a szövetség – azon túl, hogy még kivár, hátha lejátszhatóak a maradék fordulók – nem hozhatott érdeksérelem nélküli döntést. Így is lett, egyébként az MKSZ vezetői mind hangsúlyozták, igyekeztek a legkisebb rosszat választani.

A nőknél – ahol a Dunaújvárosi Kohász KA együttese a nyolcadik helyen zárta a csonka szezont – a második Siófoknál döbbentek meg azon, hogy az előző szezon helyezése alapján helyettük a most mögöttük álló Ferencvárost nevezhetik, illetve terjeszthetik fel a Bajnokok Ligájában szabadkártyára. Az egyesület több játékosa is közösségi oldalán osztotta meg véleményét, Nerea Pena szerint igazságtalan ez a döntés, amíg Szikora Melinda szerint hiábavaló volt minden erőfeszítésük.

– Az elmúlt időszak történései teljesen valószerűtlenek. A leállás és ennek következményei alaphelyzetben is komoly gazdasági problémát okoztak a sportszervezeteknek, és ezután még jön egy olyan döntés az MKSZ részéről, amely teljesen megsemmisíti az eddig elvégzett munkánkat, sikereinket. Ez egyszerűen érthetetlen számomra. Lejátszottuk a bajnokság hetven százalékát, és most azt mondják, az elmúlt tíz hónap meg sem történt. Ezt sportolóként nagyon nehéz feldolgozni, és még nehezebb elfogadni. A teljesítmény kellene, hogy a döntő legyen, a pályán elért eredmény – olvasható Tomori Zsuzsanna nyilatkozata a Siófok hivatalos honlapján.

A korábbi legendás játékos, Éles József, az NB I B nyugati csoportját vezető Veszprémi KKFT tulajdonosa szintén csalódottan vette tudomásul a határozatot, de a női NB I B nyugati csoportjának élén álló ­NEKA ügyvezetője, Mocsai Tamás sincs kibékülve a történtekkel.

Az indulatokra reagált az MKSZ elnöksége, közleményt juttattak el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, a lap változtatás nélkül közölte Nagy László, Pálinger Katalin, Novák András, Kocsis Máté szavait.

Kocsis Máté elnök: „A mostani döntés a tényekre reagál. A kézilabdában erős a Liga befolyása, és a csapatok többsége úgy döntött, hogy nem edz, és nem akar versenyt. Ha ebben, és a járványhelyzetben bármi változik, a szövetség is tud változtatni. Minden csapatnak vannak jogos szempontjai, jó döntést tehát nem lehetett hozni, így a legkisebb rosszat választottuk, ami megegyezik a többség álláspontjával. Jelenleg abban sem vagyunk biztosak, hogy a következő év hazai és nemzetközi sorozatai zavartalanul lefolyhatnak, könnyen lehet, némely vita olyan dologról szól, ami nem is lesz. Nyárig sem látunk előre, és ne feledjék, az olimpia is elmarad, az pedig a mienknél egy kicsit súlyosabb döntés. A jövő évi versenykiírásban egyes méltánytalanságokat igyekszünk majd kiküszöbölni, amint lehet. A nemzetközi versenyek kapcsán is még minden bizonytalan. Azt valljuk, a sportban minden a pályán dőljön el, de most nincs pálya. Bármelyik tabella bárhogy alakulhatott volna még, ezért a mostani állás rögzítése sem lett volna fair, pláne, hogy a meccsek harmada hátra volt még, és a lejátszottak száma is csapatonként különbözik. A Veszprém és a Szeged viszonylatában különösen érzékeny a kérdés. Még valami: a versenyekkel kapcsolatos ügyeknél sokkal nagyobb probléma lesz a klubok számára, hogyan élik majd túl a járvány gazdasági hatásait, ám erről ma még nem nagyon beszél senki nyilvánosan. Mi minden pénzügyi könnyítést megadunk majd.”

Nagy László a többi között elmondta: „Tisztában vagyunk vele, a versenyek befejezettnek nyilvánítása számos érdeksérelmet okoz a sportágban, de ez minden lehetséges döntésre igaz lett volna. A magyar sporton belül csak a világháború és az 1956-os forradalom okozott hasonló helyzetet. Az volt a célunk, hogy a kevesebb érdeksérelmet válasszuk.”

Pálinger Katalin alelnök: „Szinte lehetetlen összeegyeztetni a szakmai, jogi, pénzügyi és versenyszempontokat, ezzel a sportág valamennyi szereplője tisztában van. Mindenki bajba került, az egész sportvilág. Ilyenkor nincs más, mint meghatározni elveket, és azokhoz tartani magunkat. Ha egy kivételt teszünk, akkor még ezret kell. Akárhogy állna ma a tabella, pont ugyanígy döntenénk, ezért téved, aki bármely csapat érdekét keresi a háttérben. A csapatok most számolgatják, ki hol végezhetett volna, de a biztos végeredmény nem megmondható. Valamit viszont mondani kell az esetleges folytatás miatt, ezért nyúltunk a tavalyihoz, az biztos. A nemzetközi kupák nevezéseinél figyelembe vehettük volna az elmúlt évek összesített eredményeit is, de ezt is elvetettük. Ne tagadjuk, most hátrányt szenvednek néhányan, ám ők sem tudják megmondani, hogy 28 csapat esetében mi lett volna mindenki számára méltányos. Mindenkit emlékeztetnék arra is, egy hónapja még jó esélyekkel várta a női válogatott a győri olimpiai selejtezőt, azóta selejtező sincs és olimpia se idén. Azért ehhez képest minden veszteség viszonylagos. Ha viszont a női szakág felelőseként azt nézem, jövőre mi minden vár a válogatottra, bevallom, az olimpiai kvalifikáció szempontjából hasznos, hogy a keret jelentős részét adó FTC játékosai esetleg edződhetnek a legrangosabb kupában.”