Botlott a Rácalmás és az Alap

Sárszent­ágota, Mezőfalva és Nagyvenyim is remekelt a hét végén. Botlott a Rácalmás, valamint Alap. Kisapostag otthon ütötte ki a mostanában jó formát mutató Rácalmást a labdarúgó Fejér megyei harmadosztály déli csoportjában.

Mezőfalva – Cece 7–0 (5–0)

Játékvezető: Nagy II. László.

Mezőfalva: Antal – BalázsTörök, Balogh, Németh, Bakos, Horváth, Mekota, Hujber, Somogyi, Szili. Cserék: Sümegi, Horváth, Németh, Németh, Tonka, Takács.

Cece: Bögyös, Kiss, Kacz, Bosnyák, Böröcz, Bende, Végh, Király, Pál, Lak, Bögyös.

Cserék: Bali, Csányi, Évinger.

Nem okozott nagy fejfájást a Cece csapata a hazai környezetben már nagyon bizonyítani akaró Mezőfalvának. Az első félidőben jelentős, 5–0-ás vezetéshez jutott Bakos János legénysége. A gólgyártást Németh László kezdte a hatodik és a tizenkettedik percben. Először huszonöt méterről küldött labdát a hálóba, majd a kapust is kicselezve juttatta a bőrt a gólvonalon túlra: 2–0.

A huszadik perc környékén Somogyi Sándor is feliratkozott a listára az öt méterről szerzett találatával. Ezután Bakos Patrik mesterhármasa következett, ami már átnyúlott a második félidő elejére. A találkozó további részében alábbhagyott a hazai siker, de a 87. percben Balázs Sándor a hetedik gólt is bevitte, ami egyben a végeredményt is jelentette. A mérkőzés végén Bakos Zsolt edző értékelt:

– A második félidőben belealudtunk a játékba, elkényelmesedtünk. A helyzetek alapján jóval több gólt is rúghattunk volna, de ennek ellenére szépen teljesített a csapat – mondta örömmel a találkozó végén a mezőfalvi tréner.

A forduló további eredményei: Kisapostag Duna – Rácalmás 3-0, Mezőfalva – Cece 7-0, Vajta II – Mezőszilas 3-0, Nagylók – Nagyvenyim 0-4, Alap – Sárszentágota 3–6, Kulcs – Dég 4-4.

A tabella jelenlegi állása: 1. Dég, 2. Sárszentágota, 3. Vajta II, 4. Nagyvenyim, 5. Kisapostag, 6. Lajoskomárom II, 7. Alap, 8. Mezőfalva, 9. Rácalmás, 10. Mezőszilas, 11. Nagylók, 12. Kulcs, 13. Cece.

A következő fordulóban a Mezőfalva a Lajoskomáromhoz látogat, a Nagyvenyim pedig a vajtaiakat fogadja.