Sárkányhajós medálok

A Magyar Sárkányhajó Szövetség támogatásával szeptember első szombatján rendezték meg az év első sárkányhajó-fesztiválját a csongrádi megyeszékhelyen. A versenyen harminchárom különböző egység mérte össze az erejét rövidtávon a vegyes, a női és open, valamint a 2000 méteren open kategóriában.

A viadalt a Dragon Steel SE elnöke, Tóth Edit értékelte.

– Kissé feszülten vártuk a vegyes kategória első időmérő futamát. A tizenhat induló egység közül a harmadikak lettünk, így a legjobbak közé jutottunk tovább. A Tisza folyása miatt, az egyenlő küzdelmek érdekében, a közép- és a nagydöntőben is két pályát kellett menni 150 méteren. A középfutam győzteseként a nagydöntőbe verekedtük be magunkat, majd a nagydöntő mindkét futamában másodiknak értünk célba, így a megérdemelt ezüstérmet harcoltuk ki. A női hajónk is kiválóan szerepelt. A sárkányhajós táborban részt vett három fiatal hölgy és további új tagjaink is a legénységhez tartoztak. Nagyon jó ötvözetet alkottunk, hiszen csak egy női hajó tudott megelőzni bennünket, és a tavalyi győztes mögénk szorult. Így az eredményhirdetésnél már a második ezüstérmet vehettük át. Végül a 2000 méteres futamokat rendezték meg open kategóriában. Az open nyílt kategóriát jelent, így bárki beülhet, ezért zömében férfiakkal szoktak indulni, hogy a hajó minél gyorsabb legyen. Itt tizenkét induló állt a rajthoz. Mi itt is vegyes hajóval álltunk ki, ennek ellenére az összesített harmadik helyet értük el nagyon szép összmunkával. Ez a verseny volt a főpróba a Fadd-Domboriban a héten megrendezendő magyar bajnokság előtt.

A dunaújvárosi klub versenyzőinek a névsora: Balczó Edit, Bárdos Helga, Bényi Andrásné, Bíró Andrea, Biró Vivien, Csépai Pál, dr. Rubics László, Gál-Bery Tünde, Guld Lívia, Hallas János, Illés Zsolt, Kótai Ferenc, Koszi Ferenc, Kricskovics Ferenc, Krúzs Gabriella, Lakatos Adél, Lakatos Enikő, Nyíri Andrea, Pipa Károly, Ruffing Gyöngyi, Szabó Csilla, Szatmári D. Csaba, Tiringer Márk, Tóth Edit, Tóth Gergely, Vércse Edit, Wágner Luca, Wágner-Ősz Zita.GA