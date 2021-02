Sajnos, most a Vasas számít az esélyesnek

Ma folytatja bajnoki szereplését a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata. Az Erste Ligában a DAB az Opent Vasast fogadja, a találkozó 18 órakor kezdődik.

A két alakulat a bajnokság előtt vártakhoz képest ellentétes utat járt be. A dunaújvárosiaktól sokkal többre számítottak a szakemberek, a Vasas teljesítménye pedig kimondottan meglepetés, a fiatal társaság üde színfoltja lett a mezőnynek. A legnagyobb meglepetést azzal okozta, amikor a bajnoki cím egyik védőjének (tavasszal a koronavírus-járvány miatt nem fejeződött be a bajnokság, és a szövetség egyaránt aranyérmesnek tekintette a Ferencvárost és a Csíkszeredát) az otthonában, Székelyföldön 6–4-re nyert. De a Fradit is elkapta egyszer, a Jégpalotában 4–2-re győzött a piros-kék csapat.

A DAB mérlege ebben a sorozatban a budapestiek ellen: három vereség, 6–1, 4–1, 7–2 (ez Dunaújvárosban volt), vagyis a jelek szerint nem az Acélbikák a mérkőzés esélyese.

Leo Gudas együttesének már csak matematikai esélye van a rájátszásba kerülésre, amíg a Vasas igen közel van hozzá, de nagy harcban áll a Titánokkal a még rájátszást jelentő nyolcadik helyért, vagyis Ladányi Balázs csapata biztos nagyon harap majd ma este.

Arról már beszámoltunk, hogy a hét elején saját kérésére két meghatározó játékos is távozott a dunaújvárosi együttestől. A csapatkapitány, a kanadai–magyar Kovács Bronson Zoltán, valamint a kanadai Hugo Turcotte szeretett volna olyan csapathoz igazolni, ahol lehetőségük van arra, hogy a rájátszásban szerepelhessenek. Azari Zsolt klubelnök elfogadta a játékosok kérését, és engedélyezte távozásukat. Az már korábban eldőlt, hogy Kovács Bronson a MAC HKB Újbudában folytatja, de most már arra is fény derült, hogy Hugo Turcotte Debrecenbe igazolt, ahol korábban már eltöltött egy sikeres szezont.

A bajnokság állása: 1. FTC-Telekom 30 mérkőzés/66 pont, 2. Corona Brassó 25/55, 3. MAC HKB Újbuda 31/53, 4. Újpest 29/51, 5. Debreceni EAC 32/51, 6. SC Csíkszereda 24/48, 7. Gyergyói HK 29/43, 8. Opten Vasas HC 30/26, 9. Titánok 28/23, 10. Dunaújvárosi Acélbikák 30/16.ACs