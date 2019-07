Sajnos, esélyünk sem volt az orosz válogatott ellen

Előzetesen csoportrangadónak ígérkezett, végül kiütéssel felérő vereség lett a vége. Az oroszok könnyedén legyőzték a magyar válogatottat, amely ugyan 12 gólt lőtt, de 17-et kapott. Az újvárosi hívek számára biztató, hogy csapatunk egyik legjobbja Vályi Vanda volt, aki három gólig jutott.

Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem tévedett sokat, amikor az oroszok elleni találkozó előtt úgy fogalmazott: „csak játszunk egy szoros mérkőzést”. Hát, ez most nem sikerült. Az oroszok 4–0-val nyitottak és ez meg is határozta az egész találkozó menetét. Az mvlsz.hu így számolt be a mérkőzésről:

Bersneva és Karimova egyaránt duplázott az elején, miközben a mieinknek semmi sem sikerült. És ugyan idővel felébredt a társaság, a megpróbáltatásainkat jól mutatta, hogy már a második negyedben kapust kellett cserélnünk.

Nem csupán a fonalat nem találó Gangl Edina miatt, hiszen a védekezés a Világliga Szuperdöntőjében látottakat idézte…

Ám Magyari Alda beállása sem változtatott a forgatókönyvön, a gyorsabb, energikusabb orosz válogatott uralta a partit. A második félidő 11–7-es hátrányból indult, és ugyan sikerült jobban feltartóztatni a riválist, az akadozó támadások (talán Vályi Vanda és Keszthelyi Rita, illetve centerben Gyöngyössy Anikó volt dicsérhető), a pontatlanságok miatt nem tudtunk közelebb férkőzni. Nem volt vita, Oroszország élesebb, jobb volt, így megérdemeltem győzött 17–12-re. Mindez azt jelenti, hogy a csoportban a második helyen végeztünk, így szombaton Új-Zéland ellen játszani kell a nyolc közé jutásért.

A remélt negyeddöntőben pedig Olaszország következne.

Az eredmény kínos, de mindezek mellett is kár lenne temetni a magyar válogatottat, amely azért jóval többre képes, mint amit eddig a tornán mutatott.

Ami jó hír, hogy Bíró Attila válogatottja, úgy tűnik, a továbbiakban elkerüli az amerikai csapatot, amely az oroszokhoz hasonlóan szintén kimagaslik a mezőnyből. Az biztos, hogy Gurisattiéknak szinte minden tekintetben javulniuk kell a folytatáshoz. A támadójátékkal nincs nagyobb probléma, ám a védekezésben bőven van még mit fejlődni.