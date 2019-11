Rutinos légiósok sorával kell ma megküzdeniük

Jó pár évvel ezelőtt történt, amikor is egy Üstökös Kupa szünetében beszélgettem a szombathelyi egyesület elnökével.

Mondandójának lényege az volt, megvalósítják néhány év múlva álmukat: lesz NB I-es női kézilabdacsapat Szombathelyen, ha törik, ha szakad. Éppen ezért megkezdték a komoly minőségi munkát az utánpótlás-csapatokkal. Néhány esztendő eltelt azóta, és lett Vas megye fővárosában élvonalbeli kézilabdacsapat! (Az ifi I. osztályú bajnokságot a szombathelyi gárda jelenleg vezeti.) Ezt a határozottságot, makacsságot, akkor félig-meddig elengedtem a fülem mellett. Ám végül bebizonyosodott, hogy ez az eltökéltség hozzáértéssel is párosult Szombathelyen. A vasiaknak ebben a bajnokságban a legfontosabb céljuk, hogy benn maradjanak az NB I-ben, mégpedig gond nélkül. Az eddigi játékuk azt bizonyítja, van lendülete a csapatuknak. Még akkor is, ha egy győzelem és egy döntetlen mellett hat vereség a mérlegük. (Reméljük, nem velünk fogják javítani.) Viszont minden meccsükön szoros eredmény született. Valamennyi ellenfelüknek meg kellett küzdeni a pontokért. Az NB I újonca alaposan bevásárolt a nyári alapozás idején. És a csapat vezéregyéniségei most is a légiósok. Tomasevic kapus, Bandelier, Gorilska, Jovetic mindent tud a játékról.

Borzasztóan nehéz mérkőzés vár a Kohász csapatára Szombathelyen

– Úgy kell tehát készülni, hogy borzasztóan nehéz mérkőzés vár ránk ma – kezdte nyilatkozatát György László, a D. Kohász vezetőedzője. – Az NB I B-s csapatukat teljesen átalakították. Bár nem sikerült nekik a bajnokság első szakasza, de nagyon komolyan kell venni a vasi csapatot. Mitrovic ötnél alább nem adja mérkőzésenként, Bandelier átlövései nagyon veszélyesek, hét találatig meg sem áll, de Gorilska és Mayer is termeli a gólokat. A légiósok mellett pedig az NB I B-s tagok, a fiatal kézilabdázók keresik a siker­élményt. Veszélyes csapat, főleg odahaza, mert sok a rutinos játékosuk. Mindezekkel a tényekkel a mieink is tisztában vannak, tudják, ez nagyon fontos mérkőzés. Maximális lendülettel dolgozunk a siker reményével. Szó sincs kiengedésről. Kemény feladat előtt állunk, de ez nem megoldhatatlan – tette hozzá.

A Kohász sérültjei meggyógyultak, Ferenczy, Triscsuk is teljes értékű munkára kész. Egyedül Sirián fájós bokája okoz gondot az összeállításnál, és néhányan lábadoznak influenzából. A meccs ma 18 órakor lesz Répcelakon.