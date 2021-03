Római kaland a Margitszigeten

Az utóbbi évek megsüvegelendő eredménylistája alapján (LEN Kupa-, európai Szuperkupa-, Magyar Kupa-sikerek) sokszor használhattuk a sorsdöntő találkozók előtt a „történelmi” jelzőt. Most sincs ez másként, ha szombaton délután a Margitszigeten sikerül legyőzni az olasz élcsapatnak számító Rómát, akkor a dunaújvárosi vízilabdaklub 16 év után ismét ott lesz az Euro­liga négyes döntőjében.

Ezt ne hagyja ki! A családokat és a nyugdíjasokat is az út szélén hagyná a Momentum

Mint ismert, a párharc első felvonása döntetlennel (11–11) zárult a „Cittá Eterna-ként” is becézett olasz fővárosban, így az újvárosiaknak továbbra is a saját kezükben van a sorsuk. Ha az utóbbi hetek bajnoki találkozóin rendre dinamikusan és magabiztosan pólózó együttes képes lesz tudása legjavát nyújtani, akkor jó eséllyel pályázhat a továbbjutásra.

Az Euroliga negyeddöntőjének második felvonása előtt nem csak sportszakmai feladatok vártak a keretre, hiszen a járványhelyzet miatt úgynevezett burokban rendezett mérkőzés előtt két negatív koronavírustesztet kell produkálniuk a játékosoknak és a stáb tagjainak is. Primász Ágnes szakosztályvezető a D. Hírlapnak elmondta:

– A Fabó Éva Sportuszodában a SOTE munkatársai által végzett keddi tesztelésen mindenki „átment”, azaz nem találtak fertőzöttet a keretben. A második tesztelés csütörtökön délelőtt 10 óra után kezdődött, ennek eredménye az esti órákban derül ki. Mihók Attila vezetőedző pedig pénteken reggel hirdet majd csapatot. Remélhetőleg nem a járvány állítja össze a keretet, és mindenki egészségesen várhatja majd a Róma elleni csatát.

Fontos megjegyezni, a DUE-Maarks Graphics magyar válogatott kerettagjai a múlt héten már megkapták az első oltást. Ami az edzésmunkát illeti, az egyesület honlapjának Huszti Vanda kifejtette:

– Szoros meccs volt a római, azonban akkor sokat hibáztunk. Az utóbbi hetekben azon voltunk, hogy ezeket kijavítsuk. Elég sűrű a programunk, ideértve a bajnokságot és a válogatott feladatait is. Próbáltunk most főképp erre a meccs­re készülni, mert szombaton higgadtan és koncentráltan kell majd játszanunk, hogy a meccs egészében a mi akaratunk érvényesüljön.

Brezovszki Gerda is motiváltan nyilatkozott ugyanitt:

– Teljes erővel készülünk az Euroliga-negyeddöntő visszavágójára a SIS Roma csapata ellen. Pénteken költözünk be a „buborékba” a margitszigeti hotelbe. Addig is mind fizikálisan, mind taktikailag mindent megteszünk, ami lehetséges, hogy megfelelően felkészüljünk. Kőkemény csata lesz egy nagyon erős csapat ellen, bízom benne, hogy mi jutunk az Euroliga négyes döntőjébe!

A SIS Roma a hétvégén rangadót vívott Veronában, és 9–9-es döntetlent ért el. Mégpedig úgy, hogy a második negyedet 5–1-re hozta, ám végül nem tudta megtartani négygólos előnyét, amelyet a hazaiak a második félidőben fokozatosan ledolgoztak.

A rómaiak legeredményesebb játékosa az 1997-es születésű, az olasz nemzeti csapatnál is számításba vett Silvia Avegno volt, aki három gólt szerzett. Rá is kiemelten kell majd figyelni a negyeddöntő szombati visszavágóján, hiszen az első körben kétszer is bevette az újvárosiak kapuját.