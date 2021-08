Remekül szerepelt a DKSE különítménye Szegeden

Mindössze egy nap pihenőt kaptak a DKSE Kajak-Kenu Szakosztályának felnőtt versenyzői a számos szép sikert hozó szegedi országos bajnokság és világbajnoki válogatót követően.

Mint arról korábban beszámoltunk, tekintélyes éremkollekcióval tért haza Szegedről, a Maty-éren rendezett országos bajnokságról – amely ezúttal egyben világbajnoki válogató is volt – a DKSE Kajak-Kenu Szakosztályának küldöttsége.

Molnár Gergely és Horváth Attila tanítványai összesen öt aranyérmet, három ezüstöt és négy bronzot, illetve további értékes pontszerző helyeket lapátoltak össze. Az egyesületek rangsorában pedig a tekintélyes ötödik helyet szerezték meg.

Molnár Gergely elégedett volt a kajak-kenusok teljesítményével

– Előzetesen nem igazán szeretek konkrét jóslatokba bocsátkozni a versenyek esélyeiről, hiszen az általában felesleges terhet rak a versenyzőkre. Azt tudtuk, hogy a sportolóink jó formában vannak, és a felkészülés is remekül sikerült, így bizakodva indultunk el Szegedre. Kitettek magukért a kajakosok és a kenusok is. Külön öröm, hogy összesen tizenkét érmet szereztünk, és a csapathajók is (amelyek szinte ott álltak össze Szegeden) kiváló teljesítményt nyújtottak. A jövő szempontjából érdemes megjegyezni, hogy több fiatalt is sikerült beépítenünk. C-4 500 méteren a ­DKSE egységében ott volt a most 17 éves Kovács Áron is, aki megállta a helyét – adott gyors értékelést lapunknak a ­DKSE Kajak-Kenu Szakosztályának vezetőedzője, akit a közeljövő feladatairól is kérdeztünk: – A felnőttek hétfőn egy nap pihenőt kaptak, de kedden már újra edzésbe álltak. Idén gyakorlatilag végigdolgozzák az egész évet. Bár a szövetségi kapitány hivatalosan még nem hirdette ki a világbajnokságra utazó keretet. Borítékolható, hogy a szeptember 15. és 19. között megrendezésre kerülő koppenhágai felnőtt gyorsasági világbajnokságon ott lesz Hajdu Jonatán, Kiss Balázs, valamint Slihoczki Ádám is. Ádámra azonban előbb még vár egy komoly erőpróba. Korábban már kvalifikálta magát a C2 1000 méteren a portugáliai U23-as világbajnokságra, amelynek Montemor-O-Velho ad otthont szeptember 3. és 6. között. A magyar bajnokságot és válogatót követően Slihoczki Ádám Szegeden maradt, ott készül tovább a válogatottkerettel, majd augusztus 30-án utaznak ki Portugáliába – fogalmazott lapunknak Molnár Gergely.