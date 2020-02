Remek siker az olimpiai selejtező előtt, ami körül sok kérdőjel van

Pontosan egy hónappal az Európa-bajnoki bronzmérkőzés után, kedden, az első hazai Világliga-selejtezőn is legyőzte Hollandiát a magyar női vízilabda-válogatott, az olimpiai kvalifikációs torna előtt. Aminek megrendezésével kapcsolatban rengeteg a bizonytalanság az Olaszországban terjedő koronavírus miatt.

A keddi mérkőzés kezdetét megelőzően Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Gáll Péter főtitkár, Bujdosó Tamás, a szentesi klub elnöke, és dr. Dömsödi József női szakágvezető társaságában megkoszorúzta a 2013-ban elhunyt világ- és Európa-bajnok, BEK-győztes, tízszeres magyar bajnok Sipos Edit mellszobrát, aki több éven át vízilabdázott a dunaújvárosi együttesben is.

A budapesti Eb-hez képest a hazai csapatból hiányzott sérülése miatt Gurisatti Gréta, aki már a bronzmeccsen sem tudott játszani, és kimaradt kezdő kapusunk, Gangl Edina is. A lebonyolítás szerint az európai selejtező hét együttese egy kört játszik, mindenki három meccset idegenben és hármat otthon. Bíró Attila csapata eddig előbbieket tudta le, két sikerrel (Oroszország, Görögország) és egy büntetők utáni vereséggel (Spanyolország).

Azzal mindenki tisztában volt a találkozó előtt, amelyen a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics két játékosa kapott szerepet, hogy ez a ­meccs most háttérbe szorul a jövő héten vasárnap, elvileg Olaszországban kezdődő olimpiai selejtező miatt, ahonnan már csak két válogatott juthat ki Tokióba, s lehet, az egymás elleni találkozó dönt erről.

Magyarország – Hollandia 12–7 (3–1, 1–3, 6–3, 2–0)

Magyarország: Kasó – Antal, Parkes 1, Máté, Keszthelyi 2, Vályi 1, Garda 2. Csere: Magyari (kapus), Szilágyi 4, Gyöngyössy, Szücs 1, Illés 1, Leimeter. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Hollandia: Willemsz – Megens 1, Van der Sloot 1, Stomphorst, Wolves, Keuning 4, Koolhaas. Csere: Koenders (kapus), Joustra, Rogge, Sevenich, Koopman 1, Sleeking. Szövetségi kapitány: Arno Havenga.

Gól emberelőnyből: 6/3, illetve 5/2.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 1/0.

Remekül kezdte a hazai csapat a mérkőzést a telt háznyi közönség előtt, Parkes centerezése után Vályi használt ki egy helyezkedési hibát, a hollandok szépítettek, de Kasó több nagy védése után az utolsó másodpercekben Szilágyi a félpályáról talált be. A második negyedet Szilágyi emberelőnyös találata nyitotta, azonban 4–1 után megakadt a támadójátékunk, magára talált az ellenfél és egyenlíteni tudott.

A fordulás után azonban beindult a gólgyártás, és ebben szerencsére mi voltunk jobbak, kiválóan játszott a csapat, Garda büntetője után már kettővel vezettünk, a nyolc perc végére pedig ismét sikerült háromra növelni az előnyt (10–7). A záró negyedben leginkább védekezésben mutattak magasiskolát a lányok, a kapuba érkező 19 éves Magyari is szenzációs volt, ötméterest, ziccereket hárított. Azért Szilágyi és Keszthelyi bevágott még egy-egy gólt, csak a biztonság kedvéért, no meg azért, ha azon a bizonyos meccsen, a kvalifikációs torna elődöntőjében március 14-én ismét velük találkozunk, ez a sikerélmény számunkra adjon pluszt.

További keddi eredmény: Oroszország – Görögország 12–9, a Franciaország – Olaszország találkozó lapzártánk után ért véget, Spanyolország szabadnapos volt. A selejtező állása: 1. Magyarország 10 pont (4 mérkőzés), 2. Spanyolország 8 pont (3 mérkőzés), 3. Oroszország 6 pont (4 mérk.), 4. Olaszország 4 pont (2 mérk.), 5. Hollandia 2 pont (2 mérk.), 6. Görögország 0 pont (3 mérk.), 7. Franciaország 0 pont (2 mérk.).

Mint említettük, szinte mindenkit az érdekelt, Triesztben vajon megrendezik-e az említett olimpiai selejtezőt. Vári Attila elnök még a ­meccs előtt ezt nyilatkozta a vlv.hu szakportálnak: – Amint a vírus olaszországi megjelenésével kapcsolatos hírek napvilágot láttak, azonnal állásfoglalást kértünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól. Beszéltem az illetékes vezetőkkel, részletesen tájékoztattam őket a minket érintő két sportesemény körülményeiről, helyszínéről, időpontjáról és programjáról. Nagyon segítőkészek, s azóta is kapcsolatban vagyunk, mivel azonban a helyzet óráról órára változik, abban maradtunk, hogy folyamatosan tájékoztatnak minket a fejleményekről. Jelenleg teljesen bizonytalan, hogy például két nap múlva milyen következményei lesznek az eddig történteknek. Így tehát egyelőre várakozó állásponton vagyunk, és a helyzet folyamatos értékelésével jutunk majd el a szükséges döntés meghozatalához.

Aztán mintegy végszóra, lapzártánk előtt a szövetség honlapja azt írta, hogy a FINA jelezte, változik a helyszín. Azaz ezek szerint lesz selejtező, csak még nem tudni, hogy hol.