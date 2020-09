Remek rajtot vett a DAC

Már lejátszotta a második bajnoki mérkőzését is a Dunaújvárosi AC férfikézilabda-csapata. Az NB II délnyugati csoportjába beosztott gárda mindkét találkozót megnyerte, érdekes módon egy góllal és azonos kapott-adott találatokkal.

A DAC a Kiskőröst és a Kalocsát is 28–27-re győzte le. Azt a Kalocsát verték meg a dunaújvárosi fiúk, amelyik a Rinyamenti KC-t fektette két vállra 32–20-ra. Sokaknak ismerős a név: Kolics János, aki a Kalocsa mestere, vele is találkoztak az újvárosiak. A kiskőrösi formáció pedig komoly múlttal rendelkezik. Hat idényt töltött el az NB I/B keleti csoportban. Egyszóval: Csermák Gábor dunaújvárosi együttese remek rajttal kezdte el a bajnokságot. A két egygólos győzelem nagyon sokat ér.

– A hét végén szeretnénk folytatni a sorozatot – mondta Csermák Gábor –, de nagyon nehéz csata előtt állunk, mert szombaton Nagyatádon játszunk, és bizony a hosszú utazás sokat kivehet a játékosokból. Viszont feltétlenül ki kell emelni csapatomból azokat, akik kiválóan teljesítettek. Ők voltak: a kapus Papp Norbert, Borsos Martin, Bangó Ádám, Galambos Gergő, Borsos Roland.

– De még ugorjunk vissza a csapat felkészülésére. Hogyan, milyen körülmények között zajlott az együttes alapozása?

– Augusztus elejétől heti három edzéssel indultunk el. A jelenlegi helyzetben a mi csapatunknál is voltak nehézségek. A keret állománya alig állt össze. Persze jól tudom, szinte minden csapat küszködik problémákkal. A jelenlegi helyzetben sok gárda panaszkodik: a járvány miatt nincsenek nyitva a termek, nem tudnak edzeni. Az ifi és a felnőtt mérkőzéseket viszont mi le tudtuk játszani, de a serdülők mérkőzései elmaradtak.

– Hogyan sikerült a nem rózsás helyzetben kialakítani a játékoskeretet?

– Most is voltak távozók és érkező játékosok. Fel kellett tölteni a keretet, muszáj volt az utánpótláscsapathoz nyúlni. De a lényeg az, hogy tapasztaltunk javulást a csapatnál a felkészülés végén. Fiatal a gárda, és sokat kell még dolgozni a sikerért, ám látok jó, örömteli jeleket a játékunkban.

– A DAC edzőjeként mit jósol a most elindult bajnokságra?

– Egy-két játékost igazoltunk, de még nem teljes a keretünk. Ha végig megy a bajnokság, akkor három-négy csapatot nálunk erősebbnek kell elfogadnunk, és három-négy együttesnél pedig mi vagyunk jobbak. Eredményesen kezdtük a sorozatot, és további sikereket, meglepetést szeretnénk okozni a következő állomáson, Nagyatádon is. Optimisták vagyunk. Új elnökünk, Szalafai Gábor sokat dolgozik a sikerünkért, az önkormányzat támogatását is megszereztük. Bizakodunk, de tudjuk, hogy sokat kell még dolgozni, gyakorolni, fejlődni csapatunknak.