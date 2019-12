Remek győzelmet aratott a Dunaferr

A Dunaferr SE NBI-es csapata magabiztos játékkal győzte le idegenben a MÁV Előre-Bericap együttesét, ezzel ismét a harmadik helyre tornázta fel magát.

Nagyon nehéz mérkőzés elé nézett a Dunaferr SE a röplabda első osztály hétvégi fordulójában. – számol be róla az egyesület honlapja. Ennek oka többek között az volt, hogy azt idegenben, a nemrég vezetőedző váltáson átesett MÁV Előre-Bericap otthonában kellett megvívnia, melyhez még hozzájött, hogy a csapat igen rövid cserepaddal állt ki az ütközetre, mivel az NBII-es csapat Győrben szerepelt, így a keret szinte kettévált.

A fehérváriak elleni találkozónak ráadásul igen nagy tétje volt, hiszen a mieinknek ahhoz, hogy vissza tudják venni a tabella harmadik helyét, ahhoz mindenképpen a három pontra volt szükségük. Jól kezdett a Dunaferr, de igazán nagy előnyre nem tudott szert tenni, hiszen a hazaiak nem hagyták magukat. Amikor viszont sikerült előnyt szereznünk (13-16), akkor összekapták magukat Kholmannék, és felzárkóztak (16-16). Ez akár fordulópont is lehetett volna, szerencsére azonban sikerült tovább lépnünk 16-ról, így nem ragadtunk be az állásba. A végjáték nyílt maradt (18-19), de a vezetést sikerült megőriznünk (18-20). A folytatásban felváltva szerezték pontjaikat a csapatok (20-22), majd 21-24-nél nekünk lett játszmalabdánk. Azt elsőre nem tudtuk győzelemre váltani, de a másodikat már igen (22-25), ezzel megnyerve az első, nagyon fontos szettet.

A lendületünk a második játék elején is megmaradt (1-4), a három pontos előnyünk viszont gyorsan elfogyott (7-7). Ekkor azonban sikerült ritmust váltanunk, és visszavettük a vezetést (7-10). A következő labdamentek többségét sikerült pontokkal befejeznünk (9-15), ezzel tetemes előnyre tettünk szert. A folytatásban is a motivált játék jellemezte a Dunaferrt (11-18), és a 20-at gyorsan el is érte Tomanóczy Tibor gárdája (14-20). A végjátékba nem csúszott be jelentősebb hiba, így a második felvonás is a miénk lett (19-25).

Ekkor vált igazán fontossá, hogy hogyan kezdődik a harmadik szett, hiszen jó lett volna 0-3-mal lezárni a meccset. Az azonban szorosan indult (4-4), majd sikerült megindulni (5-7), méghozzá olyan jól, hogy már öt is volt közte (5-10). Ez azonban nem törte meg a hazaiakat, akik négy gyors ponttal közelebb férkőztek (10-11), de szerencsére egyenlíteni nem tudtak (10-12). A folytatásban felváltva estek a pontok (12-14), de 16-nál egyenlített a MÁV Előre (16-16). Itt arra kellett vigyázni, hogy ez ne legyen a szettnek fordulópontja, melyre nagyon figyeltek a fiaink, és visszavették az előnyt (16-19). A húszat mi értük el előbb (16-20), de ekkor még sok volt hátra, így kellett a további összpontosítás. Az előnyünk öt pontosra nőtt (18-23), így elkezdhettünk reménykedni a győzelemben, mely végül remek két labdával sikerült (18-25). A Dunaferr ezzel a győzelemmel visszavette a harmadik helyet a Debrecentől, de arról, hogy az alapszakasz végén ki lesz ott, arról a december 15-i, 16.30-kor kezdődő Dunaferr-Debrecen meccs dönt majd.

MÁV Előre-Bericap – Dunaferr SE 0-3 (22-25, 19-25, 18-25)

Vezették: Kiss Zoltán Attila és Sántosi Péter

MÁV Előre-Bericap: Arató Kristóf, Szőke Zoltán, Németh Zsolt, Náhol Gergő, Neukum Gábor, Hortobágyi Viktor, Kholmann Norbert, Cordies Salazar Yanier, Kiss Marcell, Stefanovics Krisztián, Takács Milán, Szentesi Bálint. Vezetőedző: Gazsi Péter

Dunaferr SE: Balázs Bálint, Tomanóczy Bálint, Laczi Dominik, Iván Bence, Quintz Tamás, Majoros Balázs, Hatvany Zsolt, Iván Gergő, Mészáros Dömötör, Gebhardt Áron (Liberó). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor