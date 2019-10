Rangos ökölvívó-kupanap

Ismét nagy fába vágta a fejszéjét a Dunaújvárosi Ökölvívó Sportegyesület. Folytatva a hagyományt, már negyedik alkalommal rendezik meg nemzetközi kupájukat.

Két külföldi és egy sor hazai csapat krémje érkezik a Dunaújvárosi Egyetem arénájába ezen a héten szombaton. A mérkőzések igazi profi tálalással, délután háromtól este nyolcig peregnek. A program díjtalanul látogatható.

Sulák Andrásnak, a DÖSE vezetőedzőjének minden napja erős aktivitással telik, de az elmúlt időszakban egyenesen szűk lett számára a napi huszonnégy óra. Szervezőként minden percre szüksége van, hogy a tőle megszokott színvonalon peregjen a program.

– Ez az eseményünk szépen lassan hagyománnyá érett. Az eddig itt még soha nem látott erős mezőnyből százhatvanöt nevezés érkezett. Egy horvát és egy osztrák csapat mellett az ország minden tájáról érkeznek hozzánk versenyzők. A hazai „nagyok”: a Vasas, a Honvéd és a Fradi is komoly összeállítással próbál dobogóra jutni. A program szüneteiben Horváth Tamás, a város fiatal popsztárja is a kötelek közé lép, de természetesen csak egy koncert erejéig. Mellette további hét dunaújvárosi, a DÖSE versenyzői is bunyóznak. Rajtuk kívül ketten bemutató mérkőzésen lépnek a kötelek közé. Örömmel mondhatom, a tehetséges fiataljaink között van már egy felnőtt, nehézsúlyú versenyzőnk is, a 24 éves Szabó Dániel, +91 kg-ban. Ez nagyon hasznos esemény lesz a sportág népszerűsítése érdekében is. Szükségünk van arra, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk – mondta.

A rendezvényt a nagy nemzetközi eseményeken látott látványosságokkal színesítik. A versenyzők olyan külsőségek, látványelemek és zenei effektek közben lépnek a ringbe, mint amit a legnagyobb viadalok nézői élvezhetnek.

– A mai világban természetesen szinte sportágtól függetlenül is múlhatatlanul szükségesek az említett megoldások, amikkel körítve még élvezetesebbek a rangos sportesemények. Szerencsére ezek mellett nálunk a találkozó sportértéke adja meg a kupanap igazi rangját. Nagyon szerencsés időpontot találtunk a szombati versenyünk lebonyolítására. Hamarosan, novemberben kezdődik a felnőttcsapat-bajnokság, ezért a mi eseményünk az összes csapatnak a lehető legjobb alkalom lesz arra, felmérjék azt, hogy az ott indítandó versenyzőjük hol is tart a felkészülésben, illetve mit várhatnak riválisaiktól. Erőfelmérésre, a tökéletes formaidőzítésre és az összevetésre egyaránt kiváló lehetőséget találhatnak benne. Ezek a dolgok a mi közönségünk számára is csábítóak lehetnek, hiszen értelemszerűen a legjobbak követik majd egymást a ringben, ami az ő szórakoztatásuk szempontjából is nagyon fontos. Hosszú és izgalmas sorozatnak nézünk eléje, hiszen a bemutató mérkőzések már délben megkezdődnek, a hivatalos megnyitóra délután háromkor kerül sor. Horváth Tamás, közös kedvencünk két részletben adja elő a legnépszerűbb dalait. Az első önálló zenei blokkal három óra után, a másodikkal a mérkőzések időtartamától függően este hat óra körül lép a közönség elé – tette hozzá Sulák András, a DÖSE szakmai vezetője.