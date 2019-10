Rangadó vár a DUFK-ra

A Fejér megyei labdarúgó-bajnokságok mindhárom osztályában ezen a hét végén a nyolcadik fordulót rendezik.

A Viszlo Trans első osztályban ma rendezik a Bodajk – Flavus Velence és a Mór – Ercsi Kinizsi találkozókat. A vasárnapi program a következő: Enying – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő, Martonvásár – Sárbogárd, Tordas Fész Zrt. – Kisláng-Telmex, Lajoskomárom – Ikarus-Maroshegy, Főnix-Baracska – Sárosd.

A másodosztály Groupama csoportjában körzetünkhöz tartozó együttesek ezúttal is vasárnap lépnek pályára. Az eddig hibátlanul menetelő Baracs ismét idegenbe utazik. Ezúttal a Pusztaszabolcs-Iváncsa II otthonában gyűjtheti be három bajnoki pontot, ami az eddigi eredmények alapján egyáltalán nem tűnik lehetetlen vállalkozásnak. Az előző fordulóban egy pályára repült üveg miatt félbeszakadt az Adony – Nagykarácsony mérkőzést a versenybizottság a pályán elért 3–3-as eredménnyel rendelte el jóváírni. A rendbontás miatt a fegyelmi bizottság az Adony két, soron következő hazai mérkőzésére szövetségi ellenőrt rendel ki az egyesület költségére. Az üveget bedobó Takács Istvánt, aki egyébként a Pusztaszabolcs igazolt játékosa egy évre a labdarúgó-mérkőzésektől, valamint egy évre a Fejér megyei igazgatóság által szervezett labdarúgó-mérkőzések látogatásától is eltiltotta. Az adonyiak ebben a körben is hazai környezetben játszanak. Ezúttal az Előszállás gárdáját látják vendégül.

A múlt héten gólzáporos győzelmet arató DUFK együttese a dobogó harmadik fokán álló Kálozhoz utazik. Az újvárosiak győzelmük esetén pontszámban beérhetnék a házigazdákat. Az eddig ötven százalékot teljesítő Nagykarácsony a sereghajtó MPF-Ráckeresztúr csapatát fogadja. A papírforma egyértelmű hazai sikert prognosztizál. A forduló további párosítása a következő: Sárbogárd II – Vajta, LMSK Cobra – Seregélyes, Szabadegyháza – Aba-Sárvíz.

A harmadosztály Horfer Serleg csoportjának mai meccsei: Lajoskomárom II – Nagy­ve­nyim, Kisapostag Duna – Alap. A vasárnapi párosítás a következő: Mezőszilas – Cece, Mezőfalva – Rácalmás, Vajta II – Dég, Nagylók – Kulcs. Szabadnapos: Sárszentágota. A hét végén a Mór – Ercsi Kinizsi találkozó 17.30, a többi összecsapás 15 órakor kezdődik.GA