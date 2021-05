Pupp Viktória az Eb-n mutatja meg tudását

A Dunaújvárosi Központi SE fiatal mezőfalvi sportolója, ahogy lapunkban is korábban megírtuk, kijutott a ma kezdődő szófiai serdülő birkózó Európa-bajnokságra. A felkészülési hét előtt beszélgettünk Pupp Viktóriával a birkózásról, családról, iskoláról, meg úgy mindenről, amivel közelebbről is bemutathatjuk.

A beszélgetésre Pupp Viktóriát édesapja, Pupp János kísérte el, aki nem mellesleg szintén szép birkózóeredményeket tudhat maga mögött.

– Öt éve kezdtem el birkózni Mezőfalván Tombor István irányításával. Nagyon megtetszett ez a sport, amit fiú testvérem már korábban nagy kedvvel végzett, és ezért én is egyre több edzésre elmentem. Az ott töltött idő hangulata igazán be tudja szippantani a gyerekeket. Nem véletlen, hogy ebben a sportágban próbáltam ki magam, hiszen édesapám komoly múlttal rendelkezik birkózásban. Ma is aktív tagja a dunaújvárosi szakosztálynak. (Pupp János ifjúsági és junior magyar bajnokság második helyezettje, valamint veterán korosztályban három magyar bajnokit is megnyert – a szerk.)

Nem esett messze az alma a fájától, édesapja is komoly múlttal rendelkezik

A fiatal versenyző hozzátette, az Európa-bajnokság nagyon komoly kihívást jelent számára. Izgulni izgul, ám félelem nincs benne. Az edzőtermen kívül a családi környezetben is megkapja a kellő támogatást, így jelenleg nincs olyan ellenfél, akitől tartania kellene. Akkor jöhet ide Toldi Miklós is, te azt is két vállra fekteted – vetettük fel mosolyogva.

– Ez a cél! – válaszolta Viki huncutul.

Amikor pedig nem a sport és a birkózás tölti ki mindennapjait, akkor vajon mivel foglalatoskodik, mit szeret csinálni – merült fel a kérdés.

– Minden olyan dolgot, ami a korosztályomra jellemző. Természetesen a birkózásra való koncentráció mellett vannak lányos dolgaim is. Különösen a főzés az egyik kedvenc időtöltésem, és a baráti körrel való találkozás sem szorul nagyon háttérbe – mondta kérdéseinkre az ifjú birkózó.

Pupp Viktória a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 8. osztályába jár, ahol népszerű osztálytársai és tanárai körében. Sokan gratuláltak neki az elért eredményekért. Nem csak a sportban teljesít szépen, de tanulmányi jegyekben is négyesei, ötösei vannak. Kitartás, igyekezet jellemzi, jó gyerek – ahogyan édesapja mondta.

Birkózásban példaképnek Lőrincz Viktor Európa-bajnokot, világbajnoki ezüst- és kétszeres világbajnoki bronz­érmest, olimpiai ötödik helyezett magyar birkózót, valamint testvérét, Lőrincz Tamást, olimpiai ezüstérmes birkózót tekinti. Kedvenc étele a frankfurti leves és a spagetti. A színek közül a pirosat preferálja. A süteményekkel is jóban van, bár erre néha a verseny előtt azért oda kell figyelnie. Viktóriáért együtt drukkolhatunk Kiss Károly edzővel május 27–30. között a szófiai serdülő Európa-bajnokság 62 kg-os súlycsoportjában.