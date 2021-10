Próbáltak változtatni a meccs hajrájában, de az nem jól sült el

Nyolc góllal kapott ki pénteki bajnokiján Mosonmagyaróváron a DKKA együttese, azonban az érintettek azt mondják, nem volt ekkora különbség a két fél között. A meccs végén próbálkozott a Kohász újat húzni, hátha sikerül egyenlíteni, de ez nem jól sült el.

Az utolsó tíz percig teljesen nyílt volt a bajnoki, hiszen akkor még csak két góllal vezetett a hazai csapat, igaz, végig irányított addig is. Aztán a hajrában semmi nem jött össze a Kohásznak, így a vége 37–29-es vereség lett.

Vágó Attila vezetőedző azt mondta, a Mosonmagyaróvár megérdemelten nyert. Számítottak arra, mint minden meccsen, a hazaiak erős és gyors tempót próbálnak diktálni.

– Azt gondolom, ezt ötven percig tudtuk is tartani. Annak ellenére, hogy az első félidőben nagyon sok indokolatlanul eladott labdánk és olyan technikai hibánk volt, ami szoros állásnál ha nincs, akár vezethettünk is volna. És akkor más a forgatókönyv, persze a sportban nincsen ha. A második félidőben folyamatosan két-három gól mindig volt a két csapat között, ahhoz, hogy a végjátékban esélyünk legyen az egyenlítésre, vagy a fordításra, lépni kellett valamit. Amennyiben hagyom tovább a játékot, ugyanúgy kikapunk, mondjuk a nyolc gól nem volt benne a meccs képe alapján. Tehát változtattam, megléptük a kapus nélküli, hét a hat elleni játékot, a nyitott védekezést, de ebből nem tudtunk úgy kijönni, hogy szorossá tegyük a végét. Azért azzal tisztában kell lenni, hogy vannak olyan fiatal játékosaink, akik az NB I/B-ben játszottak az előző szezonban, vagy még teljesen utánpótláskorúak és most csöppentek bele az élvonalba. Nekik ez még nagyon nagy ugrás, fel kell nőni ehhez a feladathoz, tehetségesek, de idő és türelem kell, amíg beérik a munkájuk – nyilatkozta.

Vágó Attila megjegyezte, az a hangulat, ami Mosonmagyaróváron volt, el tudja ragadni a játékosokat, ebből voltak meg nem értéseik, eladott labdáik. Nyilván elégedetlen, mert nem szerettek volna kikapni, próbáltak szorosabb meccset vívni, vagy éppen meglepetést okozni, de ez nem sikerült.

Gyurka János, az óváriak edzője a dunaújvárosi kollégája által említett hangulatot szintén kiemelte, úgy érezte, eggyel többen voltak a pályán, amire már régóta vágytak. A nyolcadik játékosuk volt a közönség, amely végig buzdította őket, ebben a hangulatban valamivel könnyebb dolguk volt. Csapata hatvan percig dominálni tudta a találkozót.

A DKKA részéről Polics Tímea azt mondta, nem volt ekkora különbség a két csapat között. – Egész héten erre készültünk, taktikailag is. Sokszor abba hibáztunk bele, amit megbeszéltünk. Amikor szoros volt az állás, és jobban sikerült volna a védekezés, vagy a gólszerzés, akkor lehet, nem így alakul a vége. Örülök, hogy a másodosztály után újra NB I-ben szerepelhetek, ez nagy lépcsőfok számomra. Sokat dolgozom, és remélem, ez meghozza majd a gyümölcsét – fogalmazott.

Eredmények – a válogatotté lesz a hét A játékhét eredményei: Ferencváros – MTK 32–28, Érd – Alba Fehérvár 29–28, Siófok – Budaörs 24–29, Kisvárda – Győr 25–31, Szombathely – Vasas 32–30, Vác – DVSC 25–26. A héten szünet lesz a bajnokságban, mert a válogatott szerdán Portugália ellen itthon (Érd, 18 óra), majd vasárnap Szlovákiával találkozik Európa-bajnoki selejtezőn. A csoport 4. csapata Spanyolország, az Eb-re az első két helyezett jut ki.

