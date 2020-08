Pörgős edzésekkel készülnek a DKKA tehetséges fiataljai

Már javában készülnek a következő szezon kihívásaira a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia fiatal tehetségei is. A múlt héten új trénerrel kezdte meg a munkát a DKKA serdülő I -es csapatának kerete.

Lendületes, pörgős edzéssel mutatkozott be tanítványainak a múlt héten hétfőn a DKKA első számú serdülőcsapatának új szakvezetője, Guricsné Horváth Beáta, aki lapunknak elmondta: – A külső körülmények miatt meglehetősen hosszúra nyúlt a szünet, így már korábban kiadtam a keret tagjainak egy egyhetes, otthon is elvégezhető edzéstervet, amely főként erőnléti és fizikális feladatokat tartalmazott. Nincs sok időnk a bajnokság rajtjáig, alig egy hónap áll rendelkezésünkre, így mindenkinek keményen kell dolgoznia, hogy az első tétmeccsre készen álljuk. Az első benyomásaim pozitívak. A lányok célja, hogy profi játékossá váljanak, ezért tudatosan készülnek. A hozzáállásuk megfelelő.

A körülmények is kiválóak, úgy látom, Dunaújvárosban minden feltétel adott az eredményes munkához – fogalmazott a szakember, aki a keret összetételéről és csapat előtt álló kihívásokról is szólt:

– Jelenleg tizenkilencen gyakorolnak együtt, ám korábbi keret jelentősen kicserélődött. Sokan feljebb léptek az ifjúsági csapathoz és nyolcan érkeztek az U15-ös gárdából. Folyamatosan figyeljük a játékosok teljesítményét, így a fiatalabbak előtt is ott lehetőség, a keret tehát nyitott. A serdülő I-es csapat szerepel majd a a serdülő első osztályban, illetve az ifjúsági másod­osztályban is, szóval a meccsterheléssel nem lesz probléma. A célunk pedig, hogy a bajnokságban ott legyünk a mezőny elején, a legjobbak között.

A hazai kézilabda világában jártas szurkolók számára ismerősen csenghet Guricsné Horváth Beáta neve. Nem véletlenül!

A Debrecenben született szakember éveken át szerepelt a DVSC élvonalbeli együttesében és szép sikereket ért el, tagja volt az EHF győztes csapatnak is, és több mint egy évtizede dolgozik edzőként.