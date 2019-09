Pontot érdemelt volna a dunaújvárosi csapat

Hősies küzdelemben szenvedett vereséget a férfifutsal NB I 3. fordulójában csapatunk a bajnoki címvédő MVFC Berettyóújfalutól 4–3-ra. Bajnoki pont sajnos nem, de taps jár a játékosok által mutatott kiváló teljesítményért.

A hazai csapat rég nem látott akarással két gólt vágott az első félidőben. És közben egy kosárra való helyzetet „eltékozolt”? Nem neveznénk annak a találatok elmaradását, bár nyilvánvaló, hogy a végeredményt tekintve jobb lett volna, ha Klacsák, Szeghy, Pál Patrik, Sáhó, Horváth és Faragó fittyet hányva a válogatott szintű ellenfeleikre, rögtön az elején berúgott volna még legalább két gólt. Igen ám, de az ellenfél foggal-körömmel védekezett. Ennek ellenére ­Fridrich hibátlan szóló után, szemtelen lazasággal helyezett a hálóba: 1–0 a 14. percben. Egy másodperc volt hátra az első játékrészből, amikor Pál Patrik a szokásos elszántságával helyezte le a szögletpontra a labdát, amit Klacsák elé tálalt, aki, ha már arra járt, védhetetlen gólt lőtt belőle: 2–0, és jött a szünet.

A második fél­időben a vendégek újragombolták a kabátot, ki akarták köszörülni az első félidei csorbát. Iszonyatos energiával igyekeztek egy kapura játszani. Fernandes Sidnei Maurício, Takács, Rábl, De Oliveira Pereira ontották a bombákat. Egy jó kontrára a Pál Patrik – Szeghy párosnak nyílt módja, de a kapus résen volt. A 28. percben egy ártatlannak látszó összecsapás miatt, az addig már egy sárgát begyűjtő Fridrich megkapta a másodikat, s vele persze a pirosat is… Az újvárosiak hárman maradtak, és a magára talált Berettyóújfalu Nagy révén szépített abban a percben: 2–1. A hazai csapatból Klacsák, Szeghy, Sáhó, Pál Patrik és Csányi is kiválóan teljesített. A gólt viszont a vendégek lőtték, méghozzá De Oliveira Pereira révén 2–2. A választ az első dunaferres gólját bemutató Molnár adta, amivel ismét előnybe kerültek a hazaiak, ezt ismét egy vendégtalálat követte. Még Rábl Imre is döfött egy tőrt a hazai csapatba, ez volt a negyedik góljuk.

A furcsa ítéletek nélkül akár meg is lehetett volna a Dunaferr második győzelme. A folytatás a Debrecen ellen következik, pénteken este.