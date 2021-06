Pontosítani az olimpiáig

A DKSE tornásza, Kovács Zsófia a hétvégén a dohai világkupán ezüstérmet szerzett gerendán, de már az olimpia lebeg a szeme előtt. A 21 éves versenyző a sportág hazai képviselői közül egyedüliként jutott ki Tokióba.

Az olimpiáig már csak 23 nap van vissza, és a tornászok is letudták az ötkarikás játékok előtti utolsó világversenyüket, a dohai világkupát. A mezőnyben ott volt a DKSE tornásza is, akinek az elmúlt hónapokban sérülés hátráltatta a felkészülését.

– Szerencsére most már tünetmentes vagyok. A combom középső részén volt részleges izomszakadásom. Régóta húzódott ez a probléma, már a tavalyi Eb-n is éreztem fájdalmat, a combom már akkor is sok helyen le volt kötve. Ezután az ünnepek alatt volt egy kis pihenőm, amitől javult, de amikor az áprilisi kontinenstornára elkezdtük a felkészülést, újra előjött a probléma. Akkor elmentünk egy doktorhoz, mivel ha csak húzódás lett volna, már rég helyre kellett volna jönnie. Ekkor derült ki, hogy egy párcentis szakadás van a combomban, a diagnózis után egy hónapot kellett pihentetnem. Bevallom őszintén, abban a pillanatban kicsit aggódtam az olimpia miatt, de végül a pihentetés és a kezelések meghozták a várt hatást – nyilatkozta Kovács.

Dohában végül három szeren indult el Trenka János tanítványa, korláton, gerendán, talajon.

– A verseny első napján korláton szerepeltem. Sajnos a gyakorlatom nem sikerült jól, pedig a felkészülés során nem volt vele nagyobb probléma. Ez most sajnos így alakult, de az olimpia előtt mindenképpen jó, hogy láthattuk, min kell még javítani. A gerendával elégedett vagyok, a selejtezőben és a döntőben is sikerült egy aránylag pontos gyakorlatot bemutatnom. A fináléban volt egy egytizedes kötés, amit nem fogadtak el, így a gyakorlat egy tizeddel kevesebbet ért, és a második helyen végeztem. Ezen a szeren már csak a pontosítás van vissza az olimpiáig, nagy változások már nem történnek az elemek terén. Korábbi sérülésem miatt talajon hosszú idő után versenyeztem újra. Fontos volt, hogy elinduljak ezen a szeren is a világkupán, hogy ne Tokióban mutassam be ezt a gyakorlatot először ennyi idő elteltével.

A dunaújvárosi tornász már 2019-ben megszerezte kvótáját, így az elmúlt két – koronavírus-járvány által erősen befolyásolt – évben nyugodtabban készülhetett. – Mindenféleképpen jó volt, hogy időben megszereztem a kvótát. Még Dohában is volt olyanra példa a fiúknál, hogy ott szerezte meg valaki a tokiói részvételt. Így, hogy nekem már két éve megvan, sokkal higgadtabban tudtam készülni az előttem álló feladatokra. A július 16-ai indulásig napi két edzéssel Dunaújvárosban készülök. Még annyira nem érzem az izgatottságot magamon, de az út előtti napokban már biztosan megérkezik az egészséges drukk. Az összetett pontversenyben is gondolkozunk, így mind a négy szeren szeretnék indulni. Addig még van idő a gyakorlataimon pontosítani, hogy stabil pontszámmal tudjam bemutatni majd ezeket Tokióban – tette hozzá az ott egyedüli magyarként rajthoz álló tornász.