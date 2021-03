Pólósaink továbbra is „római” formában

Tartja „római” formáját női pólócsapatunk, amely szerdán este magabiztos játékkal győzte le egyik közvetlen hazai riválisát, a Ferencvárost. A DUE-Maarks Graphics gárdájára szombaton egy újabb rangadó vár a BVSC otthonában, a Szőnyi úton.

A múlt szombati Euroliga-siker után nem sok pihenőt kaptak Mihók Attila játékosai, hiszen szerdán este már azt a Ferencvárost fogadták a Fabó Éva Sport­uszodában, amely az egyetlen olyan csapat az idei pontvadászatban, amely képes volt pontot rabolni (11–11) a bajnoki címre törő újvárosiaktól. A találkozó előtt kiderült, a Fradi betegség miatt nem számít egyik legjobbjára, Tóth Csabai Dórára.

DUE-Maarsk Graphics – FTC-Telekom 11–5 (2–2, 2–0, 5–2, 2–1)

DUE-Maarsk Graphics: Magyari – Szilágyi 1, Gurisatti 4, Horváth 1, Mahieu 1, Garda, Ziegler 2. Csere: Pál 1, Szabó, Mucsy, Brezovszki 1, Szellák, Huszti. Vezetőedző: Mihók Attila.

A Ferencváros gólszerzői: Vályi 1, Kuna 1, Muzsnay 1, Máté 1, Jenei 1. Vezetőedző: Béres Gergely.

Kiélezett csatát hozott az első játékrész. Precízen zárták a védelmet, a két válogatott hálóőr Kasó és Magyari is elemében volt, így a 6. percig kellett várni az első gólra: Gurisatti értékesítette az általa kiharcolt büntetőt. Jenei és Kuna révén gyorsan fordítottak a zöld-fehérek, Gurisatti azonban gondoskodott róla, hogy ne hátránnyal forduljanak a hazaiak. A második nyolc perc is főként a védelmekről szólt, ám az utolsó percben megrázták magukat a házigazdák. Gurisatti megszerezte harmadik gólját, majd Pál Réka is betalált Kasónak (4–2). A harmadik negyedben aztán sikerült leszakítani a Fradit. Sorrendben Szilágyi, Gurisatti, Ziegler, majd az ezúttal is nagyon hasznosan játszó Mahieu lőtt gólt. Béres Gergely együttese két góllal válaszolt az újvárosi rohamra (9–4). A záró játékrészre az érdemi kérdések eldőltek, Gardáék végül 11–5-re nyerték a rangadót, és továbbra is veretlenül vezetik a bajnoki tabellát.

Béres Gergely, a Ferencváros vezetőedzője így értékelt: – az első két negyedben még meccsben tudtunk maradni azzal, hogy kevés gólon tartottuk a hazaiakat, ám a harmadik negyedben a védekezésünkben volt egy rövidzárlat, amelyet kihasznált a Dunaújváros, így megérdemelten győzött ezen a találkozón.

Mihók Attila, az újvárosiak trénerének véleménye: – a bajnokság szempontjából ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra. Nehéz találkozóra készültünk, hiszen ismerjük a Ferencváros erényeit. Meglátásom szerint ezen az estén az döntött a javunkra, hogy az első, Fradi elleni mérkőzéshez képest a védekezésünk most végig rendben volt, időben visszazártunk, taktikusan játszottunk. Embert próbáló menetelésben vagyunk, szombaton újabb komoly kihívás vár ránk a BVSC ellen.

Ziegler Diána: – amennyiben valaki pusztán csak az eredményből indul ki, azt hihetné, hogy ez egy sima találkozó volt. Az igazság ellenben az, hogy nagyon kemény csatán vagyunk túl. A fordulópont talán az volt, hogy idővel sikerült feltörnünk a Ferencváros masszív védekezését, továbbá támadásban is hatékonyabbak voltunk.

A DUE-Maarks Graphics nagy menetelése szombat este 20.30 órakor a fővárosi Szőnyi úton folytatódik, ahol a BVSC ellen egy újabb rangadó vár majd Magyariékra.

A vasutasok szerdán a szintén az Euroliga négyes döntőjébe jutó UVSE ellen játszottak, és szenvedtek tőlük nagy különbségű vereséget (16–7).

A forduló további eredményei: Tigra-ZF-Eger – Tatabánya VSE 12–6, Hungerit Szentes – SZTE Szeged 13–10.