Pólósaink Fradi-veréssel, és győzelmi kórussal tértek vissza

Szombaton este több mint tizenhárom, albérletben eltöltött hónap után a közvetlen riválisnak számító Ferencváros ellen térhetett vissza a felújított Fabó Éva Sportuszodába a dunaújvárosi női pólócsapat, amely végül hatalmas küzdelemben behúzta az uszodaavatónak is beillő derbit. A hazai pontvadászatban továbbra is hibátlan hölgykoszorú két korszakos popslágerrel is köszöntötte az ünneplő szurkolósereget.

Amint az előzetesen várható volt, szépen megtelt szombaton 17 órára a városi uszoda, a hazatérő újvárosi hölgyek pedig már az első percekben nyomatékosítani kívánták a Fradi ellen, hogy ki is az úr a medencében.

DUE Maarks Graphics – FTC Telekom 9–7 (3–1, 1–1, 2–4, 3–1)

Dunaújváros, Fabó Éva Sportuszoda, 350 néző.

Vezették: Marjay Zsolt, Kovács Soma.

Dunaújváros: Aarts – Gurisatti 3, Horváth 1, Mahieu, Garda 4, Ziegler, Vályi 1. Cserék: Kiss – Brezovszki, Sajben Szabó, Huszti, Szellák. Vezetőedző: Mihók Attila.

FTC Telekom: Kasó – Máté 1, Pőcze, Kövesdi 2, Illés 2, Tóth Csabai 1, Ráski. Cserék: Neszmély – Petik, Krénusz, Muzsnay 1, Huszti, Hajdú, Gémes. Vezetőedző: Béres Gergely.

Gól, büntetőből: 0/0, illetve: 0/0.

Gól, emberelőnyből: 0/9, illetve: 1/7.

Kipontozódott: Gurisatti Gréta.

Ellenállhatatlan pólóval nyitottak a hazaiak, sorrendben Garda, Vályi és Gurisatti villant, és három góllal már meg is léptek a Mihók-tanítványok.

A tompán kezdő fővárosiak aztán rendezték soraikat, Muzsnay találata jelezte: nem lesz ez habkönnyed fürdőzés. A második harmadot ismét Garda nyitotta egy pazarul kivitelezett pattintással (4–1), ám Illés Anna lövése irányt változtatott a blokkon, és utat talált az újvárosi hálóba.

Mindkét együttes hatékonyan zónázott és a két válogatott kapus, itt a holland Laura Aarts, ott az ex újvárosi Kasó Orsolya is rendre bizonyította tehetségét. A félidőben tehát 4–2-es hazai vezetés mellett vonultak pihenőre a felek.

A harmadik menetben aztán a Ferencváros ritmust váltott, és ez okozott némi átmeneti gondot Vályiéknál.

Előbb Máté, majd Csabai lőtt szép gólt és 4–4-es állásnál Mihók Attila időt is kért, amely gyógyszerként hatott. Ehhez kellett, hogy Horváth Brigi ziccerben okos ejtéssel zárjon le egy támadást (5–4), majd pedig, hogy Kövesdi egyenlítése (5–5) után Gurisatti bombázzon a jobb felsőbe (6–5), a Fradi azonban még ekkor sem torpant meg, hiszen Illés Anna újabb gólja ismét eltüntette a minimális újvárosi előnyt (6–6). Három negyed után semmi nem dőlt el, a feszültség azonban tapintható volt az uszodában, és ez végre meghozta az újvárosi szurkolók hangját is.

A korábban megszokott menetrendnek megfelelően a záró nyolc perc is egy okos Garda-góllal indult (7–6), ám a kedélyeket gyorsan visszahűtötte Kövesdi második, a Fradi hetedik gólja (7–7).

Érezhető volt, amely csapat megszerzi a 8. gólját, az hatalmas lépést tesz a győzelem felé, 2 perc 11 másodperccel a vége előtt Gurisatti ezúttal egy pattintott lövéssel csapta be Kasót (8–7), majd a vendégek kétszer is rontottak támadásban. Nem úgy Garda Krisztina, aki negyedik góljával lezárta a mérkőzést (9–7). Ennek örömére Mihók Attila egy komplett ugróiskolát is bemutatott a kispad mellett.

A több mint egy éven át tartó koplalás után tehát győzelemmel foglalta vissza otthonát a dunaújvárosi kollektíva, amely egy retró dalcsokorral is kedveskedett az ünneplő közönségnek. A kórus előbb az Illés együttes mindig aktuális slágerét: „Újra itt van a nagy csapat… tűzte műsorra, majd ráadásként Szécsi Pál „Carolina” című örökzöldje is bekerült a repertoárba.

Béres Gergely, az FTC edzője így értékelt a meccs után: – Gratulálok a Dunaújvárosnak a győzelemhez. Sajnos ezen az estén mi nem játszottunk igazán jól, kevés biztató momentumunk volt. Elemezni kell ezt a találkozót is, ki kell javítani a hibákat, hiszen a jövő héten egy újabb rangadó vár ránk a BVSC ellen.

Mihók Attila, a hazaiak mestere: – Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz. A második félidő elején akadtak gondjaink, egyrészt lassan értünk fel támadásban, másrészt a védekezésünkben is akadtak hibák, mindezt a Fradi ki is használta. Az időkérés után sikerült rendezni a sorokat, a negyedik negyedben pedig bejöttek az átlövéseink. Nagyon örülünk a győzelemnek. Ezen a héten két fontos rangadót is sikerült megnyernünk. Most egy hétig nem készülünk senki ellen, magunkra koncentrálunk majd. Aztán jöhet az Euroliga következő felvonása.