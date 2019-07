Pólómese a „történelmi” hatvannégy találatról

Azt már előzetesen is tudni lehetett, hogy nem a dél-koreai házigazdák elleni nyitó találkozó lesz női pólóválogatottunk leghúzosabb meccse a kvangdzsui vizes világbajnokságon, de történelmi kiütésre azért nem sokan számítottak. A három dunaújvárosi játékossal felálló magyar csapat 64 (!) gólt termelt négy negyed alatt.

A sportág élvonalában található nemzeti csapatok általában szeretik, egy úgymond felvezető mérkőzéssel (be)indítani a nagy tornákat. Ennek szellemében az éremre is esélyes magyar csapatnak tálcán kínálták fel Dél-Koreát, amely sajnos még edzőpartnernek is gyengének bizonyult a vasárnap reggeli találkozón.

MAGYARORSZÁG – DÉL-KOREA 64–0 (16–0, 18–0, 16–0, 14–0)

Magyarország: Gangl – Szi­lá­gyi 10, Keszthelyi 5, Illés 3, Parkes 11, Vályi V. 3, Leimeter 3. Csere: Magyari (kapus), Gurisatti 8, Csabai 7, Gyöngyössy 2, Horváth B. 4, Rybanska 8. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

A találkozó részletes dramaturgiája a mellékelt rapid jegyzőkönyvből is kiolvasható. Következzenek inkább Bíró kapitány szavai:

– Nem tudtuk a világcsúcsot, sőt, azt sem mondtam a játékosoknak, hogy minél több gólt kell lőni. Annyit kértem, hogy ússzuk meg sérülés nélkül és legyen ez egy bemelegítés a következő konditermi edzésre. Engem is meglepetésként ért, hogy ilyen gyenge az ellenfél, de megadtuk azt a tiszteletet, hogy nem szórakoztunk, vagy bohóckodtunk. Így is azonban ötven százalék alatti fizikai teljesítménnyel lőttünk ennyi gólt. Ez volt életem leghosszabb mérkőzése, egyben a legunalmasabb is.

Csak sporttörténeti szempontok miatt jegyezzük meg: Az együttes 64–0-s sikerével a sportág történetének legnagyobb arányú győzelmét aratta: az eddigi rekordot Jugoszlávia tartotta, amely az 1985-ös Universiadén 62–0-ra ütötte ki Guatemalát.

A következő kihívás jóval keményebbnek ígérkezik, kedden – magyar idő szerint – hajnalban Kanada ellen játszanak majd Vályiék.

