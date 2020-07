Piros lapokkal tarkított, győztes edzőmérkőzés

Második nyári felkészülési mérkőzését is megnyerte a Dunaújváros ­PASE harmadosztályban szereplő labdarúgócsapata. A szombaton délelőtt lejátszott találkozón a szintén NB III-as VLS Veszprém volt az újvárosiak ellenfele.

Dunaújváros PASE – VLS Veszprém 2–1 (1–1)

DPASE: Pokorni – Barta B., Hompót D., Lakatos G., Áman, Dorogi R., Barna Zs., Tóth Á., Novák Zs., Al-Sheraji, Szepessy R. Vezetőedző: Lőrincz Emil. Csereként a következők kaptak játéklehetőséget: Orczy, Halász P., Héjjas, Novák L.

VLS Veszprém: Deczki – Kovács Á., Dobsa, Gunther, Sárossy, Gulyás, Vass, Somogyi, Horog, Major, Molnár Balázs. Edző: Pető Tamás. Csere: Molnár Bence, Rédling, Schőnig, Gálfi, Jánó, Michel, Mátyás.

A tervek szerint a Dunaújváros Stadionban játszották volna a találkozót, de a múlt héten nem sikerült minden, rendezéshez szükséges engedélyt beszerezni, így a pálhalmai Agrospeciál Sporttelep volt a meccs helyszíne. A mérkőzés első húsz percében a két tizenhatos között folyt a játék. Ebben az időszakban talán a vendégek voltak valamivel aktívabbak. A huszonhatodik percben azonban egy tetszetős bal oldali támadás végén Tóth Ákos átadását Al-Sheraji lőtte a veszprémiek kapujába (1–0). Nem sokkal az első játékrész vége előtt egyenlítettek a vendégek. Ötletes összjátékot követően Sárossy ugrott ki a bal oldalon, és a hosszú sarkokba lőtt (1–1).

A találkozó hajrájában szerezték meg a nyertes gólt

A fordulást követően egyértelműen a hazaiak uralták a játékot, de végjátékba rendre hiba csúszott. A félidő második felében Lakatos Gergő bokájára csúsztak rá piros lapot érően. Az újvárosiak friss igazolása nem is tudta folytatni a játékot, és elképzelhető, hogy hosszú ideig nem is számíthat rá a szakvezetés. Nyolc perccel a befejezés előtt Novák Zsombort szabálytalanul állították meg a tizenhatoson belül. A jogosan megítélt büntetőt Szepessy Róbert magabiztosan értékesítette (2–1). A lefújás előtt még Orczy Kristófot is kiállította a játékvezető, mert a DPASE kapusa a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához.