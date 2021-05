Pinczés Olivér sem vált, marad a DAB-nál

Alakul a Dunaújvárosi Acélbikák Erste ligás jégkorongcsapatának az új kerete. Legutóbb arról számolhattunk be, hogy Németh Péter meghosszabbította szerződését a klubbal, most ugyanez történt Pinczés Olivér esetében is.

Ezt ne hagyja ki! Hajléktalant kiforgatva adnak el Niedermüllerék egy ingatlant A még mindig csak huszonegy éves, kreatív megoldásairól ismert csatár jövőre is a Dunaújvárosi Acélbikák csapatát erősíti. Olivér az elmúlt szezonban a junior bajnokságban huszonegy találkozón huszonhat pontot szerzett (14+12), az Erste Ligában huszonhat mérkőzésen kapott lehetőséget, amivel élni is tudott, hiszen öt gólt és két asszisztot jegyzett. A játékos a csapat honlapján így nyilatkozott: „Sziasztok! A következő szezonban is az Acélbikák csapatának tagja leszek. Remélem, nagyon sok szurkoló fogja támogatni a csapatunkat minden mérkőzésen, és együtt tudjuk legyőzni az összes csapatot a szezonban.”

Más, de hokihír. A magyar junior válogatott edzőtáborba vonult, a csapatnak tagja Jakabfy Sámuel is, aki a legutóbbi szezonban a DAB Erste ligás csapatában is megbízható teljesítményt nyújtott.