Pikkers Péter nyerte a tizenegyesrúgó-bajnokságot – videó

Nagy siker volt az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság selejtezője Nagyvenyimen. Három megye hatvan versenyzője állt a tizenegyes ponthoz, hogy eldöntsék, ki a legjobb hat büntetőrúgó?

Vasárnap délelőtt 10 órától ismét benépesült a nagyvenyimi focipálya. Ezúttal egy különleges programnak adott otthont, jelesül az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság területi versenyének. Ahogy a mondás tartja: „Tizenegyest csak rosszul lehet rúgni, de védeni nem.” A vasárnapi délelőtt azonban mégsem igazolta a szólást, mert védések valamint mellé és fölé rúgások is akadtak bőven. Természetesen, aki betalált, az most is örülhetett – legalábbis a következő körig.

A programról a fő szervezőt, Kövesdi Gábort kérdeztük.

– Nem meglepő, hogy ilyen sokan vesznek részt a versenyen, hiszen Nagyvenyim az egyik legnépszerűbb csapat, ahol Gászler Ferencék nagyon profin összehozták a rendezvényt. A korosztály elég vegyes, ami külön öröm számunkra. Csak annyi a megkötés, hogy 14 év alatt nem lehet nevezni. 14-18 év között szülői engedéllyel, és természetesen felfelé nyitottak a korosztályi esélyek. A szabályok egyszerűek, mivel a hagyományos tizenegyesrúgás előírásait követik. Maga a bajnokság pedig úgy néz ki, hogy a területi fordulókon bejutó hat fő indulhat a megyei döntőkben. Negyven helyszínen zajlottak a selejtezők, a nagyvenyimi az utolsó. Itt három megye összevont jelentkezői Fejér, Tolna és Somogy megyéből álltak össze. A területi fordulókban egyenes kieséses a küzdelem, így fordulóról fordulóra csökken majd a létszám egészen az utolsó nyolcig. Ebből hat jut majd tovább a megyei rostára, kettő tartalékként szerepel – kaptuk az információt a fő szervezőtől.

A kapuvédők sorában ott volt Hruby Tamás, a világ legmagasabb hálóőre, aki egyben a baracsi csapat kapuját is őrzi. A kapukról, a tizenegyesrúgásokról kérdeztük.

– Mi a különbség kapu és kapu között

– A szögletes vagy a kerek a jobb? – teszik fel olykor a kérdést. Igazából szögleteset, vagy fából készült kapukat már nem igazán lehet látni. Fából talán nincs is. Alumíniumból vannak lekerekített profillal, mivel a szögletes éle sérülésveszélyes lehet. A kerekített egyébként sokkal jobban kedvez a kapufáról bepattanásnak. Szerintem nagyobb százalékban megy így be.

– Mire kell figyelnie egy kapusnak a tizenegyes rúgásánál? Vannak trükkök?

– A mondás szerint büntetőt csak rosszul lehet rúgni, de védeni nem. Pedig ki lehet fogni. Magam sokáig azt gondoltam, amerre néz a játékos, arra is rúgja majd, de már próbálnak trükközni.

– Jobbra néznek és balra küldik a labdát?

– Igen. Megpróbálnak félrevezetni. A rúgás pillanataiban van egy kis játék fejben, illetve összenézés a kapus és a rúgó között. Ez pillanatok töredéke alatt lezajlik, és mind a két fél tisztában van vele. Mostanában egyébként arra szoktam figyelni, melyik oldal felé viszi ki a lábfejét, és arra mozdulok. Természetesen nem mindig van idő odaérni, hiszen ha jól rúgja, akkor valóban védhetetlen a tizenegyes. És ugyanez fordítva is előfordulhat. Ha valaki nem dönt jól és hezitál menet közben, az látszik rajta, jobban kiszámítható a mozdulata. Ami egyformán fontos mind a kapus, mind a rúgó szempontjából, hogy amikor döntesz, mit fogsz tenni, akkor az az egy döntésed legyen. Menet közben ne változtass rajta, mert úgy biztosan kudarc lesz a vége – halhattuk a legilletékesebbtől a jó tanácsokat a tizenegyes rúgásának technikájához.

Tamástól azt is megtudtuk, hogy márkánként elég nagy a különbség a labdáknál. Vannak nehezebbek és jelentősen könnyebbek. Utóbbiakat nehezebb kiszámítani, mert a kis súly miatt a levegőben kóválygós íven haladnak. Aerodinamikailag számít a bőrrel borítás kialakítása is. Hatszög, vagy hosszúkás darabokból készült.

Nem csoda, ha az első fordulóban két részre osztott csapatból elég erős volt a kiesés. Az ötödik körre már csak tizenegyen álltak kapu elé, majd következett a végső futam, ahol nyolc versenyzőből hat maradhatott állva. Végül pedig az egyéni győzelem is eldőlt. A bő egyórás esemény végén az alábbi eredmény született. A megyei döntőbe jutottak: Szabó Imre, Szabó Bence, Balázs Dávid, Szilágyi Tamás, Németh Márk és a győztes Pikkers Péter, aki a Tolna megyei Szedresről érkezett a bajnokságra.

A tizenegyesrúgó küzdelem szeptember 12-én folytatódik Nagyvenyimen, ahol három megye hat legjobb versenyzője méri össze tudását, és kerülhet az országos döntőbe.