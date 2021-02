Pikáns jeges rangadó péntekre

A székesfehérvári Hevület visszalépésével az a fura helyzet alakult ki a felnőtt férfi OB II-es jégkorong-bajnokságban, hogy bár még három mérkőzés hátra van az alapszakaszból, a versenyben maradt négy gárda azzal a tudattal korcsolyázhat majd jégre, hogy biztosan ott lesz a rájátszásban. Az azonban korántsem mindegy, hogy felek milyen sorrendben zárják a csoportkört.

A dunaújvárosi Worm An­gels nagy lépést tehet az alapszakasz-győzelem felé, ha pénteken este legyőzi a remek erőkből álló MAC Ikonok együttesét a dunaújvárosi jégcsarnokban.

– Sajnos a novemberi, Kis­stadionban rendezett meccsen vereséget szenvedtünk (1–5), így fűt bennünket a visszavágás vágya. Hazai jégen magunknak és a minket támogató szurkolók számára is bizonyítani szeretnénk, hogy képesek vagyunk legyőzni a korábbi korosztályos és felnőtt-válogatott játékosokat is felsorakoztató Ikonokat – fogalmazott lapunknak a Worm Angels részéről Wéhli Márk, akinek felvetettük, a névsort tekintve az újvárosiak kerete is több mint figyelemre méltó.

– Valóban sok jó hokis alkotja a csapatunkat. Sokan éveken át meghatározó játékosai voltak a nemzeti csapatnak, az újvárosi jégkorongsportnak és a hazai élvonalnak is. Ám ez már a múlt, a mi együttesünk egy baráti társaság, amely természetesen nem profi csapatként működik, hiszen az OB II egy amatőr bajnokság. Ezek a játékosok az OB II-ben is odateszik magukat, jó és színvonalas találkozókat akarnak játszani. Bízom benne, a jégen ki fog jönni az a munka, amelyet a srácok beletettek. Tanultunk a szegedi mérkőzésből is, amikor bár behúztuk a bajnoki pontokat (4–3), mégis, 4–0-ás előnyünknél hagytuk, hogy a Szeged visszakapaszkodjon a mérkőzésbe. A MAC ellen nem szabad hasonló hibákat elkövetnünk.

Wéhli Márknak megjegyeztük, a sportág hívei egyre nagyobb figyelemmel követik a Worm Angels meccseit.

– Mi is érezzük a megnövekedett érdeklődést, amely talán az Acélbikák idei gyengébb szezonjának is betudható. Természetesen nem lehet egy szinten említeni az Erste Ligát és az OB II-t. Célunk, hogy pozitív élményeket szerezzünk az újvárosi hokiszurkolóknak pénteken este is. További fejlemény, hogy a Magyar Jégkorongszövetség megkeresett minket, és egyeztetést kezdeményezett a Magyar Kupában történő indulásról. Nyitottak vagyunk, szeretnénk elindulni a kupában is – tette hozzá Wéhli.

(A Worm Angels – MAC Ikonok rangadót ma 19.45-től a sportstream.hu közvetíti.)SzSz