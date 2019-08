Pettersson távozik, Turcotte és Lendak jön

A svéd Alexander Pettersson távozik az Acélbikáktól, Hugo Turcotte és Martin Lendak viszont Dunaújvárosba igazolt.

A dunaújvárosi együttes vezetői továbbra is azon dolgoznak, hogy minél ütőképesebb csapatot hozzanak össze a szeptember 13-án kezdődő Erste Ligára, és természetesen az egész szezonra, éppen ezért az elmúlt napokban több változtatást is végrehajtott a játékoskeretben. A DAB honlapjáról kiderül, hogy távozik az Acélbikáktól a svéd Alexander Pettersson, aki a DAB eddigi edzőmeccsein rendre pályára lépett, ám nem tudta meg­győzni a szakvezetőket arról, hogy komoly erősítést jelentene a csapat számára. A helyére azonban egy igazi pontgyáros érkezik, ugyanis ismét Dunaújvárosban terelgeti majd a pakkot Hugo Turcotte, aki nem lehet ismeretlen együttesünk drukkerei számára. A 28 éves kanadai center a 2017/2018-as szezonban már volt az Acélbikák játékosa, s akkor ugyan csak egy fél szezon jutott neki, azért 25 mérkőzésen így is összeszorgoskodott 29 pontot (19 gól, 10 assziszt). A tavalyi szezonja még jobban alakult, mivel Debrecenben 58 mérkőzésen összesen 86 pontig (38 gól, 48 assziszt) jutott úgy, hogy az alapszakasz legjobb játékosának is megválasztották a magyar bázisú nemzetközi bajnokságban, az Erste Ligában.

Nemcsak a csatársorba, hanem a védelembe is érkezett egy légiós a 25 éves Martin Lendak személyében. A 25 éves szlovák bekk (182 cm, 89 kg) kassai nevelésű, itt töltötte utánpótlás éveit is, majd a szlovák és a cseh másodosztályban húzott le több évet. A tavalyi szezont a szlovák Extraligában szereplő Kassa csapatánál kezdte, az idény közben a szlovák második ligában szereplő Homonna gárdájához került kölcsönbe, majd ezt követően a szintén extraligás Liptószentmiklóshoz együtteséhez szerződött, s itt is fejezte be a szezont.