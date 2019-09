Pénteken Székesfehérváron kezdi a szezont a DAB csapata

Rajtol a jégkorongozók Erste Ligája. A Dunaújvárosi Acélbikák pénteken Székesfehérváron a Fehérvári Titánok otthonában kezdenek (18.30). A magyar bázisú nemzetközi bajnokságban ezúttal tíz csapat indul, hét magyar és három erdélyi.

Szeptember 13-án négy mérkőzéssel elindul az Erste Liga új idénye. A tavalyihoz képest minimálisak a változások: a mezőnyből a Vienna Capitals II távozott, így tíz csapat vesz részt a bajnokságban. Szőke Álmos, ligaelnök a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta az előző idény nagyszerűen sikerült, izgalmas rájátszás végén diadalmaskodott az FTC-Telekom, és az új szezonban is hasonlóan színvonalas csatákra lehet számítani.

Szőke Álmos hangsúlyozta azt is, hogy új marketing-kommunikációs szabályzat lép életbe. A legfontosabb cél még több embert a sportág mellé állítani, még több szurkolót kicsábítani a jégcsarnokokba. A főszponzor Erste Bank továbbra is különdíjjal kívánja elismerni a legtehetségesebb játékosokat – emelte ki Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője, az Erste Liga alelnöke. Az új idényben újabb díjakat alapítanak. A Mr. Spirit annak a játékosnak jár, aki példamutató magatartásával, hozzáállásával emelkedik ki társai közül. Az év felfedezettje a Mr. Rising Star díjat kapja, odaítélik a Mr. Fair Play elismerést is. Szabados Richárd közölte: az Erste Bank elkötelezett a jégkorong iránt, és az MJSZ-szel közösen mindent megtesz a sportág hazai népszerűségének növelése érdekében.

Az alapszakasz 2020. január 17-én zárul. A csapatok négyszer találkoznak egymással, kétszer otthon, kétszer idegenben. Az első öt helyezett a középszakasz felsőházában, az utolsó öt az alsóházban folytatja. Ez az etap 2020. január 21-től február 19-ig tart. A rájátszás a negyeddöntőkkel február 22-én kezdődik, mint párharc négy nyert meccsig tart. Az M4 Sport továbbra is minden hétfőn közvetít találkozókat a bajnokságból, a karácsony környéki időszakban pedig valóságos hokidömping várható.

Az Erste Liga 2019/2020-as szezonjának résztvevői: Brassó, DEAC, Dunaújvárosi Acélbikák, Fehérvári Titánok, FTC-Telekom, Hokiklub Budapest, Gyergyói HK, SC Csíkszereda, UTE, Schiller-Vasas HC.

A dunaújvárosi csapatot a bajnokságra új edzők készítették fel, a vezeteőedző a játékosként az NHL-t is megjárt (Toronto, Detroit) Miros­lav Ihnacak, segítője pedig Jan Vodila, akivel a csehszlovák válogatottban, és a Kassában is sokáig egy sorban játszottak.

– A menedzserem szólt, hogy Dunaújvárosban edzőt keresnek. Felvettük a kapcsolatot Azari Zsolt klubelnökkel, tetszettek a feltételek, az elképzelések, így most itt vagyunk – kezdte beszélgetésünket Ihnacak az egyik dél­előtti edzés után.

– Önök régóta együtt dolgoznak, csapattársak is voltak, mi a munkamegosztás önök között?

– Közösen dolgozunk, de a végső döntés, és ezzel a felelősség is az enyém.

– A magyar jégkorong az utóbbi évtizedben rengeteget fejlődött, de Szlovákiában még sokan mindig lenézik. Önnek milyen ismeretei vannak a magyar hokiról?

– Képben vagyok. Tavaly sokat láttam az Extraligában a Miskolcot és a MAC Újbudát is. A korábbi csapataimmal több edzőmérkőzést játszottunk magyar klubok ellen, így tudtam, mire számíthatok itt.

– És mire számít Dunaújvárosban, mik a terveik?

– Először is olyan jégkorongot akarunk játszani, amelyik tetszik a szurkolóknak, másodszor szeretnénk a ligában a négy közé jutni. Igazán akkor tudok többet mondani, ha lemegy az első kör, és minden csapattal játszunk, mert az az igazság, az ellenfeleket nem nagyon ismerem. Tudom, hogy sok helyen játszanak NHL-t, KHL-t megjárt hokisok, de a statisztika néha csalóka.

– Három kapussal dolgozták végig a felkészülést, hozott e már ezen a ponton döntést?

– Az első számú hálóőrünk a kanadai Garret Hughson, a második pedig a junior korú Pinczési Bendegúz. Marad a szlovák Jergus Spodniak is, harmadik számú kapusnak.

A juniorokra amúgy is nagy mértékben számít a szlovák edzői kettős, annyira, hogy Jan Vodila az U 21-es korosztály vezetőedzője.

– Tíz junior korú játékost próbáltunk ki a felnőttek között, és ezt jó dolognak tartom, továbbra is számítunk rájuk – mondta Vodila.

Az eső meccsen nem játszhat a szlovák állampolgár Kovács Erik, mert nincsenek rendben a papírjai, és Németh Péter sem, akit az egyik felkészülési mérkőzésen kiállítottak, és kétmeccses eltiltást kapott.