Pénteken az Acélbikák az UTE ellen lépnek jégre

2020. október 2-án a Dunaújvárosi Jégcsarnokban a Dunaújvárosi Acélbikák csapata az UTE ellen barátságos mérkőzést játszik. Az eseményre a belépés ingyenes, de a szervezők 270 főben maximalizálták a belépők számát. Kérik, hogy a járványügyi szabályokat fokozottan tartsák be.

A Macik sem úszták meg a koronavírust

Korábban még arról írtunk, elképzelhető, hogy a szlovák Extraliga a koronavírus-járvány miatt nem indul el. Ez az Erste Ligát is érinthette volna, mivel a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata a szlovákoknál szeretett volna szerepelni, de biztonsági okokból benevezett az Erste Ligába is. Szerdán este azután megegyezett a Szlovák Jégkorong Szövetség és a szlovák kormány, végül – gyakorlatilag zárt kapuk mögött – elindulhat az Extra­liga. A DVTK azonban mégsem lesz ott a rajtnál, több játékosa is koronavírusos lett.