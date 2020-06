Példamutatás a jégpályán és azon kívül is – Azari Zsolt díja

Pénteken kiderült, kik kapták a posztonkénti elismeréseket, valamint a jégkorong Erste Higgy Magadban díjakat. Több dunaújvárosi jégkorongozó is érdekelt volt, közülük Azari Zsolt befutó lett – olvasható a szövetség honlapján.

Szűk körben, a járványügyi szabályok betartása mellett átadták az Erste Liga 2019/2020-as szezonjának egyéni díjait. A posztonkénti elismerések a liga vezetőedzőinek szavazatai alapján dőltek el. Az első rosta után minden kategóriában három-három játékos maradt.

A legjobb kapus az előző idényhez hasonlóan Hetényi Zoltán lett. A DEAC játékosa, aki dunaújvárosi nevelésű és ezer szállal kötődik a városhoz – ezt nem is olyan régen lapunknak is nyilatkozta – az alapszakaszban 93,3 százalékkal védett, a középszakaszban 93,16 volt a mutatója, majd a negyeddöntőben még javult, és 95 százalékos hatékonysággal teljesített a Csíkszereda ellen. (Csak zárójelben: itthon a Mezőfalván élő szüleinél is sok időt tölt el.)

A hálóőröknél szavazni lehetett a Dunaújvárosi Acélbikák kanadai kapusára, Garret Hughsonra is.

A legjobb hátvéd díját az FTC-Telekommal bajnok Jere Pulli kapta. A finn bekknek ez volt az első idénye a ligában. Hatékony védőmunkája mellett az alapszakaszt 9+16-tal zárta, majd a középszakaszban három-három gólt és asszisztot jegyzett. A Titánok elleni negyeddöntőben még hat ponttal segítette az együttest.

A csatárok között az FTC-vel megosztva aranyérmes (a koronavírus miatt megszakították a bajnokságot) Csíkszeredai Sportklub kanadai játékosa, Joshua Shalla diadalmaskodott. A 28 éves csatár az alapszakasz assziszt- és pontlistáját az első helyen zárta: 34 meccsen 28+39 volt a mérlege. A középszakaszban sérüléssel küzdött, de a negyeddöntőben már volt gólja és gólpassza is, majd a Gyergyó elleni elődöntő két meccsén két góllal és három assziszttal a Sportklub legeredményesebbje volt.

Az Erste Liga főszponzora a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is különdíjakkal jutalmazta az idény kiemelkedő játékosait. Három Higgy Magadban elismerést adtak át, ezekre a liga csapatai jelöltek, a győztesről az Erste Bank vezetői döntöttek. A díjjal 500 ezer forintos jutalom is jár. Az elismeréseket Szabados Richárd, az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője, az Erste Liga alelnöke adta át.

Az idei esztendő felfedezettjének járó Mr. Rising Star-díjat Szűcs István, a Hokiklub Budapest csatára kapta. Az alapszakaszt 36 meccsen 22 góllal és 15 assziszttal zárta, majd a középszakaszban még három gólpasszt gyűjtött. A támadójáték mellett a védekezőmunkája is fejlődött az év során.

Az év legsportszerűbb játékosa a Mr. Fair Play-díjat kapta a Higgy Magadban elismerések közül. A választás Léránt Renére, a DEAC hátvédjére esett, aki ugyancsak dunaújvárosi nevelésű, mindössze 24 percnyi büntetést gyűjtött, elmondható, a tiszta, de hatékony játék jellemző rá. Ebben a kategóriában jelölt volt Németh Péter, a Dunaújvárosi Acélbikák csatára is.

A Mr. Spirit-díj annak a játékosnak jár, aki példamutató magatartásával, hozzáállásával, munkavégzésével emelkedik ki társai közül. Ezt az elismerést Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Acélbikák csapatkapitánya vehette át. A csatár sokat tett a dunaújvárosi jégkorong hírnevének öregbítéséért, és amikor szükséges volt, az életben tartásáért. Az edzésmunkája és hozzáállása ismerői szerint példaértékű, mindig a maximumra törekszik. 485 Erste Liga-meccsen 507 pontot szerzett. Az élsport mellett két diplomát szerzett. Sportemberi magatartása, alázata és elhivatottsága utat mutat a fiataloknak is.

Azari Zsolt kiemelte: sokat jelent számára a díj, megható és nagy megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatta meg: – Köszönöm a klubomnak és a családomnak, akik mindvégig támogattak. A liga alapítása óta itt játszom, a Dunaújvárossal sok mindenen átmentünk, voltak szép hegyek és mély völgyek is. A sok érzelem, ami a játékban van, még motivál, és remélem, még pár évig ebben a színvonalas ligában szerepelhetek. Nekem mindig a jégkorong volt az első, mindig összeegyeztettem az edzéseket a tanulással is, nem hagytam ki gyakorlást . Azzal a példával igyekszem a fiatalok előtt járni, hogy minden edzésen ott vagyok, és a legjobbamat nyújtom. Azt hangsúlyozom nekik, hogy mindig adjanak bele mindent, és csak azzal foglalkozzanak, hogyan válhatnak jobb játékossá – és azt kívánom nekik, hogy ők is legalább ilyen utat járjanak be.