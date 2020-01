Pécsre látogatnak a röplabdázók

Az NB I Liga Alapszakasz II. körében a Dunaferr SE együttese ma Pécsen lép pályára.

A röplabdázók számára megkezdődik az alapszakasz második köre, melyben a MÁV-Előre Bericap, a PTE-PEAC, a Sümegi Röplabda Egyesület, a Szolnoki Röplabda Klub és a Vidux Szeged RSE lesznek a mieink ellenfelei. – tájékoztat a DSE honlapja. A gárda célja, hogy a lehető legjobb helyezést érje el ebben a csoportban, hiszen a kör végén szeretne előkelő helyen zárni. Ez azonban nem egyszerű, de remélhetően nem is megoldhatatlan feladat.

A csoport első meccsére a mai napon kerül sor, mégpedig a Pécs otthonában, akik az előző években is komoly ellenfélnek bizonyultak. A PTE az alapszakasz első körében csoportjában a hetedik helyen zárt, de ezt nem szabad, hogy bárki is figyelembe vegye az esélyek latolgatásánál, hiszen most egy új bajnokság kezdődik.

Ennek megfelelően, a téli ünnepek után újult erővel vágtak neki Tomanóczy Tibor tanítványai az edzéseknek, melyeken azonban nem lehetett teljes a csapat kerete, így az edzések sem lehettek olyanok, mintha mindenki rendelkezésre állhatott volna. Ennek az egyik oka, hogy a dunaújvárosiak több játékosa, és vezetőedzője is Mariborban nemzetközi tornán szerepelt, ahol nagyszerű játékkal, kiváló mérkőzésekkel bizonyíthatták rátermettségüket. A másik, hogy az itthon lévők között többen kisebb sérüléssel, betegséggel bajlódtak, így nem volt egyszerű edzést tartania Szabó Gábornak. Ezek alapján a mai mérkőzés igen kiélezettnek tűnik. A találkozóra Pécsen kerül sor, mely 16 órakor kezdődik.