Párosok randevúztak

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében kedden ismét Szolnok adott otthont az ötödik felnőtt és utánpótlásversenynek, ahol ezúttal az országos legjobb párosai szálltak vízre.

A férfi kenusoknál, az olimpiai távon, C2 1000 méteren ott volt a mezőnyben Slihoczki Ádám (Dunaferr SE)–Kocsis Ádám (NKM Szegedi Vízisport SE), Hajdu Jonatán Dániel (Dunaferr SE)–Fekete Ádám (Újpesti Torna Egylet), Zombori Dominik (Szeged)–Kiss Balázs (Dunaferr SE), Bucsi Bence–Kovács Máté András (mindketten Dunaferr SE) duója is. A seregszemlét követően Molnár Gergely, a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály vezetőedzője lapunknak elmondta, összességében jó teljesítményt mutattak a dunaújvárosi kenusok.

– Hajdu Jonatánék az első futamban másodikként értek célba, kisebb sérülés miatt a második körben már nem álltak rajthoz. Kiss Balázs és párja, Zombori Dominik egy 3. és egy 4. hellyel zárt, Slihoczki Ádámék az első fordulóban az 5., a másodikban pedig a 3. pozícióban fejezték be a versenyt, a dunaújvárosi kettős, Bucsi Bence és Kovács Máté András a 7. helyen értek célba. A K2 női ifjúsági U17–U18 500 méteren három futamot is rendeztek. Boldis Csenge (Dunaferr SE)–Rugási Csilla (KSI) az elsőben az 5., a másodikban a 3., a záró körben pedig a 4. helyet szerezték meg.

– Most pár nap pihenő következik a versenyzők számára. Rájuk fér a kikapcsolódás, hiszen keményen végigdolgozták az elmúlt heteket, hónapokat. A rövid pauzát követően pedig lesz még négy hetünk, hogy felkészüljünk az idei csonka idény egyik kiemelkedő erőpróbájára, a felnőtt országos bajnokságra és az azt remélhetően követő nemzetközi versenyre, a szegedi világkupára – tudtuk meg Molnár Gergelytől.